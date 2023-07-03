Искали три недели все военные: боевой кот Шайба вернулся к владельцу (фото)

Как Шайба стал боевым котом

Год назад военные на южном направлении нашли котенка, которому было всего пару недель. Его вместе с сестрой кто-то выбросил возле сельского продуктового магазина. Украинские защитники забрали сироток, выкормили и воспитали. Кота назвали Шайбой и он стал настоящим другом для военного Александра Лящука.

Кот обзавелся не только разгрузками и именными шевронами, а еще и вышиванкой. Он помогает хозяину организовывать сборы на потребности подразделения, выходит вместе с ним в эфиры и дежурит на посту. Он фактически вырос на линии фронта и обзавелся навыками настоящего боевого кота.

У Шайбы уже более 10 тысяч подписчиков и посты с его фото собирают огромное количество лайков.

Фото: instagram.com/a_lyashuk

Шайбу искала вся страна и все военные

28 июня Лящук сообщил, что кот исчез почти две недели назад. И пообещал крупное вознаграждение тому, кто поможет отыскать любимца - в размере 20 тысяч гривен. И его любимец нашелся - почти через три недели.

"Шайбусика нашли. Пока вся страна искала Шайбика, этот герой-любовник стал разведчиком, пройдя немалую дистанцию, нашел кошечек и чилил с ними на другой позиции у военных. Завтра отвезу Шайбика к ветеринару для проверки его здоровья. Надел на него ошейник и другой AirTag (прибор для отслеживания) и буду искать другой, более действенный в наших условиях GPS-трекер", - написал Лящук.

Как и обещал хозяин Шайбы, он отдал вознаграждение тем, кто вернул ему пушистого любимца.

"Военные увидели объявление, которые я расклеил поблизости, позвонили и привезли мне нашего героя. Денег они не просили, я сам попросил у них номер банковской карты и перечислил обещанное вознаграждение. Пусть эти средства пойдут им на пользу, для нашей общей победы. Хочу еще раз их поблагодарить за то, что повернули моего ребеночка в семью", - добавил военный.

Фото: instagram.com/a_lyashuk