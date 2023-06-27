ua ru
Вт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові знайшли гігантського зайця під час розмінувань Херсону. Таких навіть у Чорнобилі не було! (фото)

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 27 червня 2023 19:42
Українські військові знайшли гігантського зайця під час розмінувань Херсону. Таких навіть у Чорнобилі не було! (фото) Гігантський заєць у Херсоні (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Під час розмінування деокупованої території Херсонської області українські військові знайшли величезного зайця, який ховався в кущах. Однак тварину таких розмірів було важко не помітити.

Про це пише Daily Star.

На фото захисник України тримає гігантського зайця на руках, коли той дивиться прямо в камеру. Щоправда, погляд у нього не дуже задоволений.

Українські військові знайшли гігантського зайця під час розмінувань Херсону. Таких навіть у Чорнобилі не було! (фото)

Фото: (dailystar.co.uk)

Світлина військового ЗСУ із зайцем викликала справжню дискусію у Twitter. Одні користувачі почали стверджувати, що українська армія - це справжні зоозахисники, які дуже піклуються про менших братів.

Інші коментатори припускали, що це не заєць, а маленький кенгуру, які в Україні й близько не водяться.

Пишуть також і те, що тварини тягнуться до хороших людей після всіх тих жахіть, які творили росіяни під час окупації. У цьому випадку ЗСУ стають "ковтком добра" не тільки для людей, а й для чотирилапих друзів.

Знайшлися навіть такі користувачі, які писали, що цей аномальних розмірів заєць із Чорнобиля. Проте вочевидь це неможливо, адже між Чорнобилем і Херсоном приблизно 700 кілометрів.

Раніше ми показували тварину із заповідника Чорнобиля, на яку часто полюють браконьєри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон тварини