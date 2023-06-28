Дивіться, як виглядає єдина тварина, що какає кубиками

Деякі тварини мають настільки дивовижні особливості, що лишається лише дивуватися, як ці істоти живуть на нашій планеті. Одні з таких мешкають в Австралії і відомі на весь світ тим, що мають фекалії у формі кубиків.

Що відомо про цих милих створінь - в матеріалі Styler далі.

Схожі на маленького ведмедя чи на великого хом'яка

Мова йде про милих створінь на ім'я вомбати. Це - сімейство сумчастих ссавців із загону дворізцевих, що мешкають в Австралії.

Вони риють нори, зовні схожі на коал, але не їхні родичі, нагадують чи то маленьких ведмедів, чи то величезних хом'яків.

Вомбати не тільки какають кубиками, а ще й спілкуються через фекалії зі своїми родичами.

Вомбати - милі та унікальні створіння (фото: pixabay)

В чому секрет вомбатів

Вчені США заявляють, що з'ясували, як і чому вомбати виробляють екскременти у формі кубиків.

Виявляється, що "ліпити" кубики з калу вомбатам вдається завдяки еластичності кишечника.

Вчені порівняли кишечник вомбата з кишечником свиней. Виявилося, що в організмі вомбатів фекалії переходять з рідкого стану в твердий в останній чверті кишечника, але потім на останній стадії, у фінальних 8% довжини кишечника, завдяки різному ступеню еластичності стінок екскременти набувають форми окремих кубиків.

Таким чином, пояснюють вчені, вомбати виробляють кубики з гранями розміром приблизно 2 см, і вони єдині в природі, що мають таку здатність.

Але це ще не все. Потім ці сумчасті роблять споруди зі своїх кубиків, щоб спілкуватися з іншими вомбатами та привертати їхню увагу.

Вміст гормонів в екскрементах може сказати, наприклад, коли самки найбільш фертильні. А самці можуть фекаліями відлякувати конкурентів.

Самиця вомбата народжує тільки одного малюка (фото: pixabay)

Опис тварини

Довжина тіла вомбата - від 70 до 130 см, вага - від 20 до 45 кг. Найбільшим з тих, що нині живуть, є широколобий вомбат.

Кінцівки тварини короткі та сильні, на кожній з них п'ять пальців, з яких зовнішні чотири увінчані великими кігтями, пристосованими для копання землі. Щелепи та зуби вомбатових виявляють схожість із гризунами.

Вомбат має гострий слух і нюх, але досить слабкий зір. Незважаючи на зовнішню незграбність, вони дуже швидкі: рятуючись від небезпеки, вомбат може легко влізти на дерево, пірнути у водоймище або втекти. Можуть бігти зі швидкістю до 40 км/год, а на коротких дистанціях досягають швидкості 60 км/ч.

Вомбати їдять молоді пагони трави. Іноді в їжу вживаються також коріння рослин, мохи, гриби та ягоди. Обмін речовин у вомбатів дуже повільний та ефективний. Щоб переварити їжу, їм потрібно до 14 днів.

Сумки у самок повернуті назад, щоби при копанні в них не потрапляла земля. Незважаючи на те, що у самки є два соски, одночасно народжується і виховується лише одне дитинча. Малюки від шести до восьми місяців зростають у сумці матері і протягом наступного року залишаються поблизу.