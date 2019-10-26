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Штрафы отложили не всем: "евробляхеров" ждет неприятный сюрприз

STYLERЖизнь    26.10.2019 - 18:31
Штрафы отложили не всем: "евробляхеров" ждет неприятный сюрприз
Евробляхи в Украине - штрафы отложили не всем

Водителей авто с еврономерами шокировали заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях", однако, как оказалось, узаконенное наказание за правонарушение отложили не всем. Об этом сообщает Лигазакон.

К сожалению, об этом нюансе знают не все водители. Дорожный Адвокат на свой странице в Facebook сообщает, что в октябре площадки таможен переполнились автомобилями, ввезенных в режиме "Транзит" и изъятых во время попыток вывезти их обратно за границу.

Штрафы отложили не всем: &quot;евробляхеров&quot; ждет неприятный сюрпризРастаможка "евроблях" (иллюстративное фото: РБК-Украина)

За просрочку временного ввоза до десяти дней водителям грозил штраф 5100 грн, а более чем за 30 дней – 170 тыс. грн или конфискация авто. За езду на нерастаможенном авто водителю грозил штраф в размере 8500 грн, за повторное подобное нарушение, зафиксированное в течение года, – 17 тыс. грн с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта или без такового).

Несмотря на то, что закон уже вступил в силу, отсрочка распространяется не на все штрафы, а только при условии проведения таможенного оформления автомобилей для их свободного обращения на таможенной территории Украины, то есть при растаможке.

Напомним, что с 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить огромные штрафы в размере от 170 тыс. гривен.

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