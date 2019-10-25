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Украинским водителям готовят новый сюрприз: что это будет

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 09:32
Украинским водителям готовят новый сюрприз: что это будет
Украинских водителей ждет сюрприз (фото: РБК-Украина)

В правительстве заговорили о виртуальных номерах для автомобилей

Украинские водители скоро смогут ездить без номеров, так как правительство подготовило для них новую инновацию - е-номера. Виртуальные автономера анонсировали после того, как было объявлено о том, что в Украине заработают электронные права и техпаспорт на машину. А 23 октября 2019 года, Кабинет Министров Украины принял постановление о введении электронного водительского удостоверения и техпаспорта, а также поддержал законопроект об упрощении процесса присвоения и выдачи автономеров.

Как сообщает сайт МВД Украины, Арсен Аваков сообщил, что пока подтверждением наличия у водителя права на управление транспортным средством является удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, техническое описание которых утверждены соответствующим постановлением Кабинета Министров. В случае отсутствия при себе этих документов к водителю применяется штраф.

Глава МВД добавил, что еще одним новшеством станет внедрение виртуальных номерных знаков. Проект закона поддержало правительство и впоследствии его рассмотрит Верховная Рада.

"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦНАП изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров", - отметил министр.

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