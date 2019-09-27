Будут штрафовать: водителям напомнили о важном правиле с 1 октября

Водителям напомнили о включении света в дневное время (фото: РБК-Украина)

Для большей безопасности на дорогах водители должны придерживаться всех правил

С 1 октября по 1 мая в дневное время на всех транспортных средствах, которые передвигаются за городом, должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это требование нужно выполнять согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения.

В темное время, в тоннелях и при плохом освещении водители также обязаны ездить с включенными ходовыми огнями и фарами. У велосипедистов должны быть включенные фонари.

Согласно ПДД, во время недостаточной видимости днем можно включить только противотуманные фары, но вечером и ночью они должны быть обязательно включены вместе с фарами.

Водителям напомнили о включении света в дневное время (фото: oo-osa.org)

Напомним, что в Днепре сотрудники полиции заблокировали автомобиль известного блогера. Интересно, что номер кузова его машины не совпадал с номером регистрации авто. Также у него нашли газовый баллончик, который запрещен для ношения гражданским лицам.

Ранее сообщалось о том, что из-за электросамокатов в Украине хотят изменить правила дорожного движения, потому что сейчас это транспортное средство не относится ни к пешеходам, ни к велосипедам, ни к транспорту.

А владельцев электросамокатов, которые могут развивать скорость до 50 км/ч, становится все больше. Кроме того, в Украине уже есть первые случаи с авариями, в которых фигурируют электросамокаты.