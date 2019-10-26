Штрафи відклали не всім: "євробляхерів" чекає неприємний сюрприз

Евробляхи в Україні - штрафи відклали не всім

Водіїв авто з єврономерами шокували заявою

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку штрафів для власників "евроблях", однак, як виявилося, узаконене покарання за правопорушення відклали не всім. Про це повідомляє Лігазакон.

На жаль, про цей нюанс знають не всі водії. Дорожній Адвокат на свій сторінці в Facebook повідомляє, що в жовтні майданчики митниць переповнилися автомобілями, ввезених в режимі "Транзит" і вилучених під час спроб вивезти їх назад за кордон.

Розмитнення "евроблях" (ілюстративне фото: РБК-Україна)

За прострочення тимчасового ввезення до десяти днів водіям загрожував штраф 5100 грн, а за більш ніж 30 днів – 170 тис. грн або конфіскація авто. За їзду на нерозмитнених авто водієві загрожував штраф у розмірі 8500 грн, за повторне подібне порушення, зафіксоване протягом року, – 17 тис. грн з позбавленням права керування на рік і з оплатним вилученням транспорту або без такого).

Незважаючи на те, що закон вже набув чинності, відстрочка поширюється не на всі штрафи, а тільки за умови проведення митного оформлення автомобілів для їх вільного обігу на митній території України, тобто при розмитненні.

Нагадаємо, що з 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити величезні штрафи в розмірі від 170 тис. гривень.