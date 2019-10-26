ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Штрафи відклали не всім: "євробляхерів" чекає неприємний сюрприз

STYLERЖиття    26.10.2019 - 18:31
Штрафи відклали не всім: "євробляхерів" чекає неприємний сюрприз
Евробляхи в Україні - штрафи відклали не всім

Водіїв авто з єврономерами шокували заявою

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку штрафів для власників "евроблях", однак, як виявилося, узаконене покарання за правопорушення відклали не всім. Про це повідомляє Лігазакон.

На жаль, про цей нюанс знають не всі водії. Дорожній Адвокат на свій сторінці в Facebook повідомляє, що в жовтні майданчики митниць переповнилися автомобілями, ввезених в режимі "Транзит" і вилучених під час спроб вивезти їх назад за кордон.

Штрафи відклали не всім: &quot;євробляхерів&quot; чекає неприємний сюрпризРозмитнення "евроблях" (ілюстративне фото: РБК-Україна)

За прострочення тимчасового ввезення до десяти днів водіям загрожував штраф 5100 грн, а за більш ніж 30 днів – 170 тис. грн або конфіскація авто. За їзду на нерозмитнених авто водієві загрожував штраф у розмірі 8500 грн, за повторне подібне порушення, зафіксоване протягом року, – 17 тис. грн з позбавленням права керування на рік і з оплатним вилученням транспорту або без такого).

Незважаючи на те, що закон вже набув чинності, відстрочка поширюється не на всі штрафи, а тільки за умови проведення митного оформлення автомобілів для їх вільного обігу на митній території України, тобто при розмитненні.

Нагадаємо, що з 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити величезні штрафи в розмірі від 170 тис. гривень.

Підвищення штрафів за відмову в пільговому проїзді для УБД: набув чинності закон Будуть серйозні штрафи: за що можуть покарати батьків школярів
Новини України штраф
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся