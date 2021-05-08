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Штрафы и до 5 лет тюрьмы: за какую символику наказывают в Украине

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 12:10
Штрафы и до 5 лет тюрьмы: за какую символику наказывают в Украине Фото: полицейские в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Полиция в Украине напомнила в День памяти и примирения 8 мая и накануне Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая о запрещенной символике тоталитарных режимов, использование и демонстрация которой влечет за собой наказания вплоть до лишения свободы.

Об этом 8 мая передали в пресс-службе Нацполиции.

Так, нарушителям грозят как административная, так и уголовная ответственность.

За какую символику наказывают и как

  • Георгиевская лента.

Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 850 до 2550 гривен - с ее конфискацией или предметов, содержащие ее изображения. Это нарушение подпадает под статью 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

  • Коммунистическая и нацистская символики.

Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Это уже статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины.

Штрафы и до 5 лет тюрьмы: за какую символику наказывают в Украине

Какая символика запрещена в Украине (фото: npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Украине хотят наказывать за антисемитизм штрафами до 17 тысяч гривен и лишением свободы. Соответствующий законопроект №5110 уже получил поддержку комитета по вопросам свободы слова.

Напомним, недавно под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным.

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