Штрафы и до 5 лет тюрьмы: за какую символику наказывают в Украине
Полиция в Украине напомнила в День памяти и примирения 8 мая и накануне Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая о запрещенной символике тоталитарных режимов, использование и демонстрация которой влечет за собой наказания вплоть до лишения свободы.
Об этом 8 мая передали в пресс-службе Нацполиции.
Так, нарушителям грозят как административная, так и уголовная ответственность.
За какую символику наказывают и как
- Георгиевская лента.
Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 850 до 2550 гривен - с ее конфискацией или предметов, содержащие ее изображения. Это нарушение подпадает под статью 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- Коммунистическая и нацистская символики.
Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Это уже статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины.
Какая символика запрещена в Украине (фото: npu.gov.ua)
Ранее сообщалось, что в Украине хотят наказывать за антисемитизм штрафами до 17 тысяч гривен и лишением свободы. Соответствующий законопроект №5110 уже получил поддержку комитета по вопросам свободы слова.
Напомним, недавно под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным.