Штрафи і до 5 років в'язниці: за яку символіку карають в Україні

Поліція в Україні нагадала в День пам'яті і примирення 8 травня і напередодні Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня про заборонену символіку тоталітарних режимів, використання та демонстрація якої тягне за собою покарання аж до позбавлення волі.

Про це 8 травня передали в прес-службі Нацполіції.

Так, порушникам загрожують як адміністративна, та і кримінальна відповідальність.

За яку символіку карають та як

Георгіївська стрічка.

Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - тобто від 850 до 2550 гривень - з її конфіскацією або предметів, що містять її зображення. Це порушення підпадає під статтю 173-3 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Серп із молотом та свастика.

Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до 5 років. Це вже стаття 436 -1 Кримінального кодексу України.

Яка символіка заборонена в Україні (фото: npu.gov.ua)