Штрафи і до 5 років в'язниці: за яку символіку карають в Україні
Поліція в Україні нагадала в День пам'яті і примирення 8 травня і напередодні Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня про заборонену символіку тоталітарних режимів, використання та демонстрація якої тягне за собою покарання аж до позбавлення волі.
Про це 8 травня передали в прес-службі Нацполіції.
Так, порушникам загрожують як адміністративна, та і кримінальна відповідальність.
За яку символіку карають та як
- Георгіївська стрічка.
Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - тобто від 850 до 2550 гривень - з її конфіскацією або предметів, що містять її зображення. Це порушення підпадає під статтю 173-3 кодексу України про адміністративні правопорушення.
- Серп із молотом та свастика.
Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до 5 років. Це вже стаття 436 -1 Кримінального кодексу України.
Яка символіка заборонена в Україні (фото: npu.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть карати за антисемітизм штрафами до 17 тисяч гривень та позбавленням волі. Відповідний законопроект №5110 вже отримав підтримку комітету з питань свободи слова.
Нагадаємо, нещодавно під Львовом чоловіка спіймали та покарали за продаж червоного прапора з Леніним.