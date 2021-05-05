Штрафы до 17 тысяч гривен и лишение свободы. Как в Украине хотят наказывать за антисемитизм

Документ предлагает распространить наказания, предусмотренные в статье 161 Уголовного кодекса, на проявления антисемитизма.

Какая ответственность может грозить за антисемитизм

Проявления антисемитизма хотят наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если проявления были соединены с насилием, обманом или угрозами, а также совершены должностным лицом, это грозит штрафом от 500 до 1000 таких минимумов (8500-17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если проявления антисемитизма учинила организованная группа лиц или они имели тяжелые последствия, за преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Что считать проявлениями антисемитизма

Проект закона №5109 дает определение антисемитизма и указывает его основные проявления.

Согласно этому проекту проявлениями считаются:

возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда таким лицам, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;

высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, которые озлобляют, заявлений о таких лицах;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);

изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих евреям, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма.

умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;

призывы к антисемитизму.

При этом проявления антисемитизма к лицам нееврейского происхождения, но которые были идентифицированы как таковые, также хотят наказывать.