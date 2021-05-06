ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным

Новина українською → Львовская область, Четверг 06 мая 2021 14:18
Под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным Коллаж РБК-Украина: Под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу флага СССР
Автор: Светлана Мащенко

Во Львовской области мужчину, который пытался продать красный флаг с советской символикой и изображением Ленина, разоблачила СБУ. Теперь ему грозит наказание по статье Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ Львовской области.

Особенно возмутительным является тот факт, что сбытом запрещенной советской символики он занимался накануне Дня памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне, 8 мая и Дня победы 9 мая.

"Символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора, могла быть использована во время публичных акций и стать "яблоком раздора" и разжечь вражду", - сообщили в Службе безопасности.

Под Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с ЛенинымПод Львовом мужчину поймали и наказали за продажу красного флага с Лениным

Фото: Мужчину поймали за продажей советской символики (facebook.com/ssu.lviv)

Правонарушителем оказался 35-летний житель Золочева. Он разместил соответствующее объявление в интернете и был пойман, когда встретился с покупателем, чтобы передать товар.

Сейчас мужчине готовят сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее мы писали, что появились документальные фото из СССР, которые пугают жестокой правдой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Служба безопасности Украины
LITE
Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины