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Штормовые порывы и метели: украинцев предупредили о непогоде к Новому году

STYLERЖизнь    22.12.2019 - 13:28
Штормовые порывы и метели: украинцев предупредили о непогоде к Новому году
Погода в Украине в предновогоднюю неделю (фото: pixabay.com)

В предновогоднюю неделю погода в Украине будет ухудшаться

Погода в Украине в предновогоднюю неделю с 23 по 29 декабря значительно ухудшится - ожидается похолодание до температуры ниже нуля, прогнозируются осадки в виде ливня и мокрого снега, сильный ветер с метелью, а также штормовые порывы. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что синоптическая ситуация осложнится не везде, а только в некоторых регионах страны.

Так, неделя начнется дождями, карпатским мокрым снегом и сильным юго-восточным ветром. При этом температура воздуха останется почти "апрельская".

В понедельник 23 декабря в большинстве областей в течение дня градусники покажут от +7 до +13 градусов, однако в западных областях температура снизится до +4... +8 градусов. На Востоке - ожидается от +5 до +9 градусов.

Синоптик предупреждает, что сила ветра будет достигать 15-22 метров в секунду (направление - юго-восточное). Есть вероятность штормовых порывов.

Дождями зальет почти всю территорию Украины кроме юго-восточных регионов.

На Западе стоит ожидать ливни, а в Карпатах - мокрый снег и метели.

Штормовые порывы и метели: украинцев предупредили о непогоде к Новому году

Погода в Украине в предновогоднюю неделю - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве завтра будет дождь, ожидается порывистый - до сильного - ветер.

Между тем, температура воздуха в столице поднимется до +10... +12 градусов.

По словам Диденко, похолодание до "минусов" начнется в Украине с пятницы 27 декабря.

Штормовые порывы и метели: украинцев предупредили о непогоде к Новому году

Погода в Украине в предновогоднюю неделю - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Погода на Новый год: синоптики сделали важное предупреждение Погодная карусель: синоптики анонсировали ухудшение во всех регионах
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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