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В новогоднюю ночь ударят морозы: синоптики обновили прогноз

STYLERЖизнь    21.12.2019 - 10:43
В новогоднюю ночь ударят морозы: синоптики обновили прогноз
Погода в Киеве на Новый год (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода на Новый год будет преимущественно теплой, но ночью могут ожидаться морозы

Погода в Киеве на Новый год будет морозной и с небольшими осадками. Также синоптики прогнозируют минимальный уровень тепла по отношению к предшествующим дням. Об этом говорится в обновленном прогнозе MeteoProg.

Как сообщают синоптики, 30 декабря в Киеве ожидается уровень тепла в среднем -3… 0 градусов. При этом ожидается выпадение осадков в виде снега. Уже 31 декабря ситуация меняется – температурная амплитуда расширяется от +4 до -4 градусов. Эксперты предупреждают о выпадении осадков, но они ожидаются в дневное время при "плюсовой" температуре.

Уже 1 января 2020 года ожидается исключительно плюсовая и сухая погода - +2… +4 градуса. В течение всех трех дней будет сохраняться высокая влажность воздуха.

В новогоднюю ночь ударят морозы: синоптики обновили прогноз

Погода в Киеве на Новый год (скриншот: meteoprog.ua)

Стоит отметить, что согласно народному прогнозу погода 31 декабря определяет погоду в июне. В последний день декабря наблюдали - чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели. Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.

Напомним, что ранее синоптики сделали важное предупреждение относительно погоды на Новый год.

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