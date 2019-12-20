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Весна в декабре: по всей Украине зацвели деревья (видео)

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 19:27
Весна в декабре: по всей Украине зацвели деревья (видео)
В Украине из-за теплой погоды в декабре зацвели деревья (фото: pixabay.com)

Аномально теплая погода в декабре 2019 запустила в природе весенние процессы

Погода в Украине в декабре привела к природным аномалиям - в разных уголках страны начали цвести деревья. Зима в этом году продолжила марафон рекордно теплой осени. На носу Новый год, а декабрь радует температурой в +16 градусов в западных и южных областях.

Такая зима, как правило бывает в Средиземноморье и не характерна для умеренного климата Украины.

Биологические часы растений зависят от температур, а не от календаря, поэтому в разных уголках страны начали цвести деревья. Так, в Мукачево прямо в центре города начала второй раз за год цвести сакура.

Японские вишни начали покрываться розовыми цветами в Виннице, а во Львове, где в средине декабря температура была наивысшей в Украине, начали цвести магнолии.

Кроме магнолий во Львове зацвела традиционная украинская калина, на яблонях появились почки, а лещина распустила сережки.

Синоптики говорят, что такие температурные аномалии запустили весенние процессы в стране.

В Украине из-за теплой погоды в декабре зацвели деревья (видео: УНИАН)

Стоит отметить, что некоторые народные синоптики прогнозируют морозы уже с начала января 2020, которые к средине месяца могут достичь -20 градусов. Но судя по всему, Новый год украинцы встретят с плюсовой температурой и без снега.

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