Штормові пориви та хуртовини: українців попередили про негоду до Нового року

Погода в Україні в передноворічний тиждень (фото: pixabay.com)

У передноворічний тиждень погода в Україні буде погіршуватися

Погода в Україні у передноворічний тиждень з 23 по 29 грудня значно погіршиться - очікується похолодання до температури нижче нуля, прогнозуються опади у вигляді зливи та мокрого снігу, сильний вітер із хуртовинами, а також штормові пориви. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Експерт зазначає, що синоптична ситуація ускладниться не скрізь, а лише в деяких регіонах країни.

Так, тиждень розпочнеться дощами, карпатським мокрим снігом та сильним південно-східним вітром. При цьому температура повітря залишиться майже "квітневою".

В понеділок 23 грудня в більшості областей протягом дня термометри покажуть від +7 до +13 градусів, однак в західних областях температура знизиться до +4... +8 градусів. На Сході очікується від +5 до +9 градусів.

Синоптик попереджає, що сила вітру сягатиме 15-22 метрів на секунду (напрямок - південно-східний). Є ймовірність штормових поривів.

Дощами заллє майже всю територію України, крім південно-східних регіонів.

На Заході варто чекати зливи, а в Карпатах - мокрий сніг та хуртовини.

Погода в Україні в передноворічний тиждень - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві завтра буде дощ, очікується поривчастий - до сильного - вітер.

Між тим, температура повітря в столиці підніметься до +10... +12 градусів.

За словами Діденко, похолодання до "мінусів" розпочнеться в Україні з п'ятниці 27 грудня.

Погода в Україні в передноворічний тиждень - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)