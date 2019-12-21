Погода в Украине: синоптики озвучили аномальный прогноз

Погода в Украине 22 декабря

В некоторых регионах ожидается теплая и солнечная погода

Погода в Украине в воскресенье, 22 декабря, ожидается туманной. В некоторых регионах ожидаются дожди, однако, в целом, будет солнечно. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"22 декабря в Украине будет тепло, в течение дня +8 +12 градусов, на юге до +14 градусов! Ветер юго-западный, веселый, весенний, до сильного", - указано в сообщении.

Погода в Украине 22 декабря

Отмечается, что воздух 22 декабря будет влажным, как с дождем, так и с туманом. В Киеве ожидаются осадки, однако температура воздуха днем ​​будет весьма приятной - около +8 +10 градусов.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая и влажная погода, а похолодание ожидается с 27-28 декабря. Возможны даже снег и "минусы", и сразу гололедица", - пишет Диденко.

К слову, по данным Гидрометцентра, температура воздуха ночью составит от +3 до +9 градусов. Днем ожидается ветер 7−12 м/с.

Во Львове в воскресенье ожидаются дожди. Ночью ожидается от 6 до 8 градусов тепла, а днем +8 +10. В Одессе +7 +9 ночью и +12 +14 днем.

В Днепре завтра будет идти дождь. Ночью температура воздуха будет от 6 до 8 градусов тепла, а днем - от 9 до 11. В Харькове в ближайшие синоптики обещают дождь с ночной температурой в 6−8 градусов тепла и дневной - от 8 до 10 выше нуля.

В Карпатах 22 декабря также будут идти дожди. Температура воздуха ночью составит +6 +8, а днем +8 +11.

Погода в Украине 22 декабря