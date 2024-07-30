Шпундра з буряками: старовинний рецепт ситної м'ясної страви від Олени Щербань

Що потрібно для шпундри з буряками

Для того, щоб приготувати цю старовинну українську страву з буряками, потрібні ці інгредієнти:

свинина - 1 кг;

цибуля - 0,5 кг;

буряк - 2 кг;

томатний сік - 150-200 мл;

сливове повидло - 200 г;

часник - 6-7 зубців;

олія - для смаження;

перець - до смаку;

сіль - до смаку.

Як готувати шпундру з буряками

За інгредієнтами, які традиційно використовували для приготування цієї страви, шпундра дуже схожа на іншу українську м'ясну страву - верещаку, запечених або тушкованих в буряковому квасі реберець або шматочків свинячої вирізки.

В цій страві також нерідко могли використовувати квас, особливо буряковий, проте це залежало від регіону. Крім цього, квас можна замінити іншими продуктами, які також дають кислинку - як в цьому рецепті.

Втім, незмінним елементом страви, який відсутній в верещаці, є буряк, який після тушкування стає м'яким і солодким.

М'ясо радять брати досить жирне - це збагачує смак страви. Свинину потрібно промити і нарізати на невеликі шматочки.

Розігрійте на пательні олію і обсмажте м'ясо до рум'яної скоринки. За бажанням, можна додати й смальцю - приблизно 2 ст. л.

В цей час помийте і почистьте буряки. Ці овочі потрібно нарізати тонкими скибочками.

Водночас не варто робити шматочки надто маленькими або надто великими - інакше цей інгредієнт не матиме виразного смаку та текстури. Дуже важливо, щоб буряки були солодкими.

Як нарізати буряк для шпундри (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Коли м'ясо підсмажиться, додайте перець. Солити страву на цьому етапі не потрібно. Перемішайте м'ясо і додайте буряк.

Поки овоч пускає сік, очистьте і наріжте цибулю на кубики. Часник очистьте і подрібніть. Додайте інгредієнти до шпундри - і перемішайте страву.

Після цього додайте сливове повидло. Цей незвичний інгредієнт додає кислинки страві і карамелізує м'ясо.

Додайте до шпундри сливове повидло (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Ретельно перемішайте страву - і смажте ще протягом декількох хвилин. Після цього влийте томатний сік.

Смажте страву до випаровування вологи. Після цього додайте сіль до смаку та перемішайте. Тушкуйте страву до готовності всіх інгредієнтів протягом 20-30 хвилин - і українську шпундру можна розкладати по тарілках.