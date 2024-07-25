Верещака: український рецепт соковитих реберець в квасі
Верещака - це радше спосіб приготування м'ясної страви, а саме реберець чи грудинки. Особливість приготування полягає в тому, що м'ясо спочатку обсмажується до легкої рум'яної скоринки, а потім запікається в квасі - традиційно буряковому.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Shuba.
Що потрібно для верещаки
Для того, щоб приготувати соковиті реберця за цим традиційним українським рецептом, потрібні ці продукти:
- реберця або свиняча грудинка - 400 г;
- буряк - 1 шт.;
- цибуля - 1 шт.;
- сало - 50 г;
- хліб - 100 г;
- квас - 200 мл;
- петрушка - до смаку;
- перець - до смаку;
- сіль - до смаку.
Як готувати верещаку з реберець
За старовинними рецептами, верещаку готували з буряковим квасом, який досить просто зробити самотужки.
Для цього 4-5 буряків потрібно очистити від шкірки, розрізати на декілька частин - і перекласти в банку на 2 л. Після цього буряки потрібно залити холодною водою, банку накрити марлею та поставити в темне прохолодне місце на 4 дні.
Однак, якщо бурякового квасу немає - або ж нема часу чи бажання його готувати, підійде і готовий чорний квас з магазину.
М'ясо потрібно помити, та розрізати на невеликі шматки. Якщо обираєте з'єднані між собою ребра, їх потрібно відділити одне від одного. Після цього потрібно натерти м'ясо сіллю та перцем і залишити маринуватися приблизно на 30 хвилин.
Розігрійте пательню з салом на середньому вогні. Також сало можна замінити на смалець або на вершкове масло. Втім, саме сало і смалець надаватимуть реберцям соковитості і неповторного смаку.
Коли сало або смалець розтопляться, вкиньте м'ясо. Обсмажте його протягом 5-7 хвилин, щоб утворилася золотиста скоринка.
Після цього можна або запікати м'ясо в квасі, або протушкувати його в каструлі, що значно простіше. Присмажені реберця або грудинку необхідно перекласти в каструлю, залити квасом та тушкувати до розм'якшення, приблизно 10 хвилин.
В цей час очистьте цибулю та буряк, натріть буряк на великій терці, а цибулю наріжте на невеликі кубики. Можна також використовувати запечений або варений буряк.
Вкиньте овочі до м'яса і тушкуйте все ще впродовж 15 хвилин. Готові ребра розкладіть по тарілках, полийте соусом та прикрасьте помитою зеленню.
Також, щоб зробити соус з квасу більш густим, в нього можна додати трохи борошна і, помішуючи, готувати на слабкому вогні до загустіння.
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