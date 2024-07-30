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Шпундра со свеклой: старинный рецепт сытного мясного блюда от Елены Щербань

Как готовить шпундру со свеклой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Шпундра, которую готовят из свинины - идеальный вариант мясного блюда, если в холодильнике осталась свекла, а готовить борщ - слишком долго. К тому же свекла является своеобразной "изюминкой" блюда, придавая мясу необычный вкус.

О том, как готовить шпундру со свеклой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти"

Что нужно для шпундры со свеклой

Для того чтобы приготовить это старинное украинское блюдо со свеклой, нужны эти ингредиенты:

  • свинина - 1 кг;
  • лук - 0,5 кг;
  • свекла - 2 кг;
  • томатный сок - 150-200 мл;
  • сливовое повидло - 200 г;
  • чеснок - 6-7 зубцов;
  • растительное масло - для жарки;
  • перец - по вкусу;
  • соль - по вкусу.

Как готовить шпундру со свеклой

По ингредиентам, которые традиционно использовали для приготовления этого блюда, шпундра очень похожа на другое украинское мясное блюдо - верещаку, запеченных или тушенных в свекольном квасе ребрышек или кусочков свиной вырезки.

В этом блюде также нередко могли использовать квас, особенно свекловичный, но это зависело от региона. Кроме этого, квас можно заменить другими продуктами, которые также дают кислинку - как в этом рецепте.

Впрочем, неизменным элементом блюда, который отсутствует в верещаке, является свекла, которая после тушения становится мягкой и сладкой.

Мясо советуют брать достаточно жирное - это обогащает вкус блюда. Свинину следует промыть и нарезать на небольшие кусочки.

Разогрейте на сковороде масло и обжарьте мясо до румяной корочки. По желанию, можно добавить и смальца - примерно 2 ст. л.

В это время промойте и почистьте свеклу. Этот овощ нужно нарезать тонкими ломтиками.

В то же время, не стоит делать кусочки слишком маленькими или слишком большими - иначе этот ингредиент не будет выразительного вкуса и текстуры. Очень важно, чтобы свекла была сладкой.

Как нарезать свеклу для шпундры (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Когда мясо поджарится, добавьте перец. Солить блюдо на этом этапе не нужно. Перемешайте мясо и добавьте свеклу.

Пока овощ пускает сок, очистьте и нарежьте лук на кубики. Чеснок очистьте и измельчите. Добавьте ингредиенты в шпундру - и перемешайте блюдо.

После этого добавьте сливовое повидло. Этот необычный ингредиент добавляет кислинку блюду и карамелизует мясо.

Добавьте в шпундру сливовое повидло (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Тщательно перемешайте блюдо - и жарьте еще в течение нескольких минут. После этого влейте томатный сок.

Жарьте блюдо до испарения влаги. После этого добавьте соль по вкусу и перемешайте. Тушите блюдо до готовности всех ингредиентов в течение 20-30 минут - и украинскую шпундру можно раскладывать по тарелкам.

 

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить верещаку из ребрышек.

Кроме этого, рассказывали, как готовить закарпатский суп боб левеш с фасолью.

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