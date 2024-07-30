Шпундра со свеклой: старинный рецепт сытного мясного блюда от Елены Щербань

Что нужно для шпундры со свеклой

Для того чтобы приготовить это старинное украинское блюдо со свеклой, нужны эти ингредиенты:

свинина - 1 кг;

лук - 0,5 кг;

свекла - 2 кг;

томатный сок - 150-200 мл;

сливовое повидло - 200 г;

чеснок - 6-7 зубцов;

растительное масло - для жарки;

перец - по вкусу;

соль - по вкусу.

Как готовить шпундру со свеклой

По ингредиентам, которые традиционно использовали для приготовления этого блюда, шпундра очень похожа на другое украинское мясное блюдо - верещаку, запеченных или тушенных в свекольном квасе ребрышек или кусочков свиной вырезки.

В этом блюде также нередко могли использовать квас, особенно свекловичный, но это зависело от региона. Кроме этого, квас можно заменить другими продуктами, которые также дают кислинку - как в этом рецепте.

Впрочем, неизменным элементом блюда, который отсутствует в верещаке, является свекла, которая после тушения становится мягкой и сладкой.

Мясо советуют брать достаточно жирное - это обогащает вкус блюда. Свинину следует промыть и нарезать на небольшие кусочки.

Разогрейте на сковороде масло и обжарьте мясо до румяной корочки. По желанию, можно добавить и смальца - примерно 2 ст. л.

В это время промойте и почистьте свеклу. Этот овощ нужно нарезать тонкими ломтиками.

В то же время, не стоит делать кусочки слишком маленькими или слишком большими - иначе этот ингредиент не будет выразительного вкуса и текстуры. Очень важно, чтобы свекла была сладкой.

Как нарезать свеклу для шпундры (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Когда мясо поджарится, добавьте перец. Солить блюдо на этом этапе не нужно. Перемешайте мясо и добавьте свеклу.

Пока овощ пускает сок, очистьте и нарежьте лук на кубики. Чеснок очистьте и измельчите. Добавьте ингредиенты в шпундру - и перемешайте блюдо.

После этого добавьте сливовое повидло. Этот необычный ингредиент добавляет кислинку блюду и карамелизует мясо.

Добавьте в шпундру сливовое повидло (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Тщательно перемешайте блюдо - и жарьте еще в течение нескольких минут. После этого влейте томатный сок.

Жарьте блюдо до испарения влаги. После этого добавьте соль по вкусу и перемешайте. Тушите блюдо до готовности всех ингредиентов в течение 20-30 минут - и украинскую шпундру можно раскладывать по тарелкам.