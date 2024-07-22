Боб левеш з квасолею: рецепт наваристого супу з Закарпаття

Боб левеш - це наваристий, ароматний суп з квасолею та копченостями, з кухні Закарпаття. Зазвичай його, як і бограч, варять в великому казані, а наприкінці приготування, як в борщ, додають ложку сметани.

Про те, як готувати закарпатський боб левеш, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Що потрібно для страви "боб левеш"

Для того, щоб приготувати ситний закарпатський суп "боб левеш", потрібні такі продукти:

копчені ребра - 600 г;

мисливська ковбаса - 1 шт.;

домашня ковбаса - 150 г;

вода - 7 л;

окріп - 0,5 л;

квасоля - 3,5-4 склянки;

морква - 2-3 шт.;

цибуля - 2 шт.;

помідори - 3 шт.;

корінь селери - 1 шт.;

борошно - 2 ст. л.;

олія - 2 ст. л.;

сіль - до смаку;

чорний перець горошком - 10 шт.;

лавровий лист - 3 шт.;

часник - 6 зубців;

мелена солодка паприка - 3 ст. л.;

гострий стручковий перець - 0,5 шт.;

петрушка - 1 пучок.

Як готувати боб левеш вдома

Хоча цей суп готували в казані на печі, такий суп можна приготувати і вдома, в каструлі з товстими стінками. А кількість інгредієнтів можна зменшити відповідно до розмірів посуду.

Посуд, в якому буде готуватися боб левеш, потрібно поставити на вогонь. В обрану каструлю необхідно одразу налити воду.

Копчені ребра перед варінням можна додатково залити окропом приблизно на 5-10 хвилин - це зробить м'ясо більш м'яким і прибере зайву сіль. Після цього перекладіть ребра в холодну воду в каструлі - вони мають нагріватися разом з рідиною.

Якщо для цього супу використовується стара квасоля, її краще замочити на ніч. Молоду, щойно зібрану квасолю достатньо промити. Замочену стару квасолю необхідно вкинути до каструлі одразу, разом з ребрами.

Замочіть стару квасолю на ніч (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Очистьте цибулю, одну з них наріжте на невеликі кубики. Коли вода почне кипіти, зніміть з поверхні пінку. Після цього вкиньте цілу цибулю, лаврові листки та перець-горошок.

Промийте селеру, наріжте її на невеликі шматочки - і вкиньте до супу. Після цього помийте і почистьте моркву, наріжте її на кубики і додайте до інгредієнтів в каструлі.

Якщо використовуєте молоду квасолю, саме час додати її в боб левеш - вона вариться значно швидше, аніж стара. Перемішайте інгредієнти, вийміть з каструлі ребра, розріжте їх на менші шматочки, проте не повертайте до супу.

Злегка підсоліть боб левеш і поставте розігріватися пательню, в якій буде готуватися заправка для страви. Влийте до пательні олію, всипте цибулю - і смажте її до розм'якшення.

В цей час наріжте ковбаски - і вкиньте частину до супу. Помідори необхідно бланшувати, щоб зняти з них шкірку.

Після цього ці овочі потрібно перебити в блендері до однорідної маси, а потім перелити рідину до супу. Потім додайте до страви нарізане м'ясо з ребер.

Поки боб левеш вариться, додайте до цибулі на пательні іншу частину нарізаної ковбаски. Присмажте ковбаску протягом декількох хвилин, а потім додайте борошно.

Щоб покращити смак заправки, влийте до пательні декілька ложок бульйону. Після цього додайте паприку і смажте продукти ще протягом декількох хвилин, постійно помішуючи.

Щоб заправка не пригорала, додавайте рідини з супу, щоб зробити консистенцію соусу. Очистьте і подрібніть часник, додайте його до засмажки для аромату. Також необхідно додати петрушку, попередньо промивши та обсушивши її.

Приготуйте засмажку для страви (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Помішуючи, готуйте заправку ще протягом декількох хвилин, за потреби доливаючи рідину з каструлі. Також додайте гострий перець, готуйте соус ще декілька хвилин, а потім перелийте в каструлю з супом.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти. За бажанням, поки боб левеш вариться, можна зліпити галушки. Для цього до яйця треба додати дрібку солі і поступово вмішувати борошно, щоб тісто було м'яке.

З тіста потрібно відщипувати клаптики і додавати їх до супу - і проварити страву ще 5-7 хвилин. Готовий боб левеш розлийте по тарілках і додайте сметану.