Шевченко провел необычный мастер-класс для Марлоса перед Евро 2020 (видео)

Сборная Украины по футболу готовится к старту Евро 2020. Перед отправлением в лагерь в Бухарест футболисты и тренерский штаб получили деловые костюмы, в которых провели фотосессию. Правда у Марлоса возникли проблемы с галстуком, но ему на помощь пришел Андрей Шевченко.

Главный тренер сборной Украины в два счета завязал галстук. Это развеселило игроков нашей сборной, которые теперь знают, что подарить Марлосу на следующий день рождения.

Андрей Шевченко помог Марлосу (видео: YouTube)

Отметим, что на днях, 7 июня, полузащитник донецкого "Шахтера" отпраздновал 33-летие. В этот день наша команда разгромила Кипр (4:0) в последнем товарищеском матче перед Евро.

Евро 2020 начнется 11 июня, в пятницу, а первый матч Украина сыграет с Нидерландами в воскресенье 13 июня. Турнир пройдет в 11 странах и будет длиться месяц - до 11 июля.

Украинские фанаты футбола в этом году не смогут посетить игру нашей сборной в Нидерландах. Дело в том, что въезд в страну граждан не из Евросоюза в данное время запрещен. Поддержать украинскую сборную смогут украинцы, которые живут в странах ЕС.