ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шевченко провел необычный мастер-класс для Марлоса перед Евро 2020 (видео)

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 20:14
Шевченко провел необычный мастер-класс для Марлоса перед Евро 2020 (видео) Фото: Андрей Шевченко со сборной Украины (instagram.com/uafukraine)
Автор: Роман Мирончук

Сборная Украины по футболу готовится к старту Евро 2020. Перед отправлением в лагерь в Бухарест футболисты и тренерский штаб получили деловые костюмы, в которых провели фотосессию. Правда у Марлоса возникли проблемы с галстуком, но ему на помощь пришел Андрей Шевченко.

Главный тренер сборной Украины в два счета завязал галстук. Это развеселило игроков нашей сборной, которые теперь знают, что подарить Марлосу на следующий день рождения.

Андрей Шевченко помог Марлосу (видео: YouTube)

Отметим, что на днях, 7 июня, полузащитник донецкого "Шахтера" отпраздновал 33-летие. В этот день наша команда разгромила Кипр (4:0) в последнем товарищеском матче перед Евро.

Евро 2020 начнется 11 июня, в пятницу, а первый матч Украина сыграет с Нидерландами в воскресенье 13 июня. Турнир пройдет в 11 странах и будет длиться месяц - до 11 июля.

Украинские фанаты футбола в этом году не смогут посетить игру нашей сборной в Нидерландах. Дело в том, что въезд в страну граждан не из Евросоюза в данное время запрещен. Поддержать украинскую сборную смогут украинцы, которые живут в странах ЕС.

Напомним, Андрей Шевченко прокомментировал недовольство россиян касательно новой формы сборной Украины. Он заявил, что его не интересует реакция россиян на форму украинцев.

Мы также писали о том, что футбольные аналитики назвали главных претендентов на чемпионство на Евро 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Андрей Шевченко Футбол
LITE
Духота и сильные осадки: жуткие грозы накроют всю Украину
Духота и сильные осадки: жуткие грозы накроют всю Украину