Кто выиграет Евро 2020: топ главных претендентов на чемпионство
Евро 2020 стартует уже 11 июня. За главный трофей Чемпионата Европы будут бороться 24 футбольные сборные. Среди них - и национальная команда Украины во главе с Андреем Шевченко.
Правда, у наших ребят на триумф не очень много шансов, считают эксперты Mirror и британские букмекеры. Кто имеет наибольшие шансы на победу - читайте дальше.
Футбольные аналитики констатируют: сегодня форма когда-то непобедимых сборных оставляет желать лучшего.
"Франция сыграла вничью с Украиной, Бельгия не победила чехов, и, что самое удивительное, Германия была избита северными македонцами", - пишет британское издание.
Но, несмотря на все неурядицы последних матчей, французы остаются фаворитами Евро 2020.
Главные фавориты Евро 2020
Франция
Состав французов - это сплошные таланты, особенно в нападении. Мбаппе будет феерить на этом турнире.
Англия
Отличная форма Гарри Кейна и благоприятная группа помогут англичанам пройти в следующий раунд турнира "на одной ноге".
Бельгия
Для многих игроков Евро 2020 - последний шанс на получение одного из самых престижных трофеев. Поэтому футболисты будут выкладываться на 101%.
Португалия
Забивной Криштиану Роналду и способность сдерживать своих соперников (как это было в победном для них Евро 2016) - это формула, которую португальцы надеются повторить и на нынешнем турнире.
Германия
Это последний турнир Йоахима Лева на посту главного тренера сборной. Поэтому он захочет уйти, перед этим громко хлопнув дверью.
Также эксперты называют Испанию и Италию "темными лошадками" Евро 2020, которые способны на любые сюрпризы.
Напомним, Сергей Ребров назвал зарплату в "Ференцвароше".
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