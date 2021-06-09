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Шевченко провів незвичайний майстер-клас для Марлоса перед Євро 2020 (відео)

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Середа 09 червня 2021 20:14
Шевченко провів незвичайний майстер-клас для Марлоса перед Євро 2020 (відео) Фото: Андрій Шевченко зі збірною України (instagram.com/uafukraine)
Автор: Роман Мирончук

Збірна України з футболу готується до старту Євро 2020. Перед відправленням в табір в Бухарест футболісти і тренерський штаб отримали ділові костюми, в яких провели фотосесію. Правда у Марлоса виникли проблеми з краваткою, але йому на допомогу прийшов Андрій Шевченко.

Головний тренер збірної України за дві секунди зав'язав краватку. Це розвеселило гравців нашої збірної, які тепер знають, що подарувати Марлосу на наступний день народження.

Андрій Шевченко допоміг Марлосу (відео: YouTube)

Зазначимо, що днями, 7 червня, півзахисник донецького "Шахтаря" відсвяткував 33-річчя. У цей день наша команда розгромила Кіпр (4:0) в останньому товариському матчі перед Євро.

Євро 2020 розпочнеться 11 червня, в п'ятницю, а перший матч Україна зіграє з Нідерландами в неділю 13 червня. Турнір пройде в 11 країнах і триватиме місяць - до 11 липня.

Українські фанати футболу в цьому році не зможуть відвідати гру нашої збірної в Нідерландах. Річ у тім, що в'їзд в країну громадян не з Євросоюзу зараз заборонено. Підтримати українську збірну зможуть українці, які живуть в країнах ЄС.

Нагадаємо, Андрій Шевченко прокоментував невдоволення росіян щодо нової форми збірної України. Він заявив, що його не цікавить реакція росіян на форму українців.

Ми також писали про те, що футбольні аналітики назвали головних претендентів на чемпіонство на Євро 2020.

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