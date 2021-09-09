Шевченко показал, как отдыхает после ухода из сборной Украины: "прекрасный день"

Андрей Шевченко наслаждается отдыхом после ухода с должности главного тренера сборной Украины по футболу. Кроме футбола Шевченко еще очень любит играть в гольф, и достиг в этом видео спорта определенных успехов.

Днями 44-летний специалист провел время за игрой в гольф с бывшим наставником лондонского "Тоттенхэма" Харри Реднаппом и английским экс-футболистом Полом Инсом.

Напомним, Шевченко покинул сборную Украины 1 августа, после того как закончился его контракт. А на этой должности он был с лета 2016 года. На Евро 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение за всю историю команды.

После своего ухода Шевченко обратился к сборной Украины. Он заявил, что это были незабываемые 5 лет в его жизни. Он также отметил, что всегда будет поддерживать и болеть за ребят, и пожелал команде новых побед.

Отметим, что Украина сыграла в очередную ничью - на этот раз в товарищеском матче с Чехией. Это стала 7 ничья в этом году, среди которых и все 5 матчей в отборе на чемпионат мира 2022.

При этом Франция выиграла у Финляндии, и благодаря этому украинцы снова поднялись на второе место в турнирной таблице.