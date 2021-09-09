Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України: "прекрасний день"

Андрій Шевченко насолоджується відпочинком після відходу з посади головного тренера збірної України з футболу. Крім футболу Шевченко ще дуже любить грати в гольф, і досяг у цьому відео спорту певних успіхів.

Фото з гри у Великій Британії він опублікував у Instagram .

Хто став переможцем у змаганні, українець не повідомив.

Днями 44-річний фахівець провів час за грою в гольф з колишнім наставником лондонського" Тоттенхема " Харрі Реднаппом і англійським екс-футболістом Полом Інсом.

Нагадаємо, Шевченко покинув збірну України 1 серпня, після того як закінчився його контракт. А на цій посади він був з літа 2016 року. На Євро 2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення за всю історію команди.

Після свого відходу Шевченко звернувся до збірної України. Він заявив, що це були незабутні 5 років в його житті. Він також зазначив, що завжди буде підтримувати і вболівати за хлопців, і побажав команді нових перемог.

Зазначимо, що Україна зіграла в чергову нічию - цього разу в товариському матчі з Чехією. Це стала 7 нічия в цьому році, серед яких і всі 5 матчів у відборі на Чемпіонат світу 2022.

При цьому Франція виграла у Фінляндії, і завдяки цьому українці знову піднялися на друге місце в турнірній таблиці.