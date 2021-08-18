ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шевченко обратился к сборной Украины после назначения нового тренера: "незабываемые 5 лет жизни"

Новина українською →
Среда 18 августа 2021 22:32
Шевченко обратился к сборной Украины после назначения нового тренера: "незабываемые 5 лет жизни" Фото: Андрей Шевченко обратился к сборной Украины (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Роман Мирончук

Андрей Шевченко, который ушел с должности главного тренера сборной Украины по футболу, обратился к команде после официального назначения нового тренера Александра Петракова.

Свое обращение он опубликовал в Instagram.

"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель, и мы вместе к ней шли. Спасибо вам за поддержку", - отметил он.

Шевченко также добавил, что всегда будет поддерживать и болеть за ребят. Он пожелал команде новых побед и триумфов с новым тренерским штабом.

Шевченко обратился к сборной Украины после назначения нового тренера: &quot;незабываемые 5 лет жизни&quot;Шевченко обратился к сборной Украины после назначения нового тренера: &quot;незабываемые 5 лет жизни&quot;

Андрей Шевченко с командой (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Отметим, что Петраков будет готовить нашу сборную в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Шевченко обратился к сборной Украины после назначения нового тренера: &quot;незабываемые 5 лет жизни&quot;

Александр Петраков с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)

Напомним, что стало известно, кто войдет в тренерский штаб сборной Украины. По словам Петракова, в тренерский штаб войдут:

Андрей Анненков, который в данное время работает в "Черноморце",

Вячеслав Кернозенко будет тренировать вратарей,

Вячеслав Ружинцев и Иван Баштовый - тренера по физической подготовке,

Александр Шовсковский - тренер.

Мы также писали о том, что известно о новом главном тренере сборной Украины Александре Петракове. Оказывается, что Петраков большой любитель детективов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Шевченко Футбол
LITE
Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 18 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины