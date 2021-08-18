Шевченко обратился к сборной Украины после назначения нового тренера: "незабываемые 5 лет жизни"

Андрей Шевченко, который ушел с должности главного тренера сборной Украины по футболу, обратился к команде после официального назначения нового тренера Александра Петракова.

Свое обращение он опубликовал в Instagram .

"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель, и мы вместе к ней шли. Спасибо вам за поддержку", - отметил он.

Шевченко также добавил, что всегда будет поддерживать и болеть за ребят. Он пожелал команде новых побед и триумфов с новым тренерским штабом.

Андрей Шевченко с командой (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Отметим, что Петраков будет готовить нашу сборную в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Александр Петраков с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)