Шевченко обратился к сборной Украины после назначения нового тренера: "незабываемые 5 лет жизни"

Андрей Шевченко, который ушел с должности главного тренера сборной Украины по футболу, обратился к команде после официального назначения нового тренера Александра Петракова.
Свое обращение он опубликовал в Instagram.
"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель, и мы вместе к ней шли. Спасибо вам за поддержку", - отметил он.
Шевченко также добавил, что всегда будет поддерживать и болеть за ребят. Он пожелал команде новых побед и триумфов с новым тренерским штабом.
Андрей Шевченко с командой (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Отметим, что Петраков будет готовить нашу сборную в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
Александр Петраков с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)
Напомним, что стало известно, кто войдет в тренерский штаб сборной Украины. По словам Петракова, в тренерский штаб войдут:
Андрей Анненков, который в данное время работает в "Черноморце",
Вячеслав Кернозенко будет тренировать вратарей,
Вячеслав Ружинцев и Иван Баштовый - тренера по физической подготовке,
Александр Шовсковский - тренер.
Мы также писали о том, что известно о новом главном тренере сборной Украины Александре Петракове. Оказывается, что Петраков большой любитель детективов.