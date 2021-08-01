ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шевченко покидает пост главного тренера: яркие эмоции во время игр сборной Украины

Новина українською →
Воскресенье 01 августа 2021 17:14
Шевченко покидает пост главного тренера: яркие эмоции во время игр сборной Украины Фото: Андрей Шевченко (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Роман Мирончук

Андрей Шевченко уходит с должности главного тренера сборной Украины по футболу. Он возглавлял сборную в течение последних пяти лет и всегда очень эмоционально реагировал на игры своих подопечных.

Предлагаем вашему вниманию посмотреть на эмоции Шевченко во время игр наших ребят.

Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. Под его руководством сборная попала на Евро 2020 и смогла дойти до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.

Эмоции Андрея Шевченко во время игр сборной Украины (видео: YouTube)

Шевченко - один из самых успешных футболистов в истории Украины. Он обладатель "Золотого мяча" 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза - чемпионата Италии.

Украинский спортсмен стал вторым нападающим в истории "Милана" и лучшим бомбардиром в истории миланского дерби. Кроме того, Шевченко 6 раз признавался лучшим футболистом Украины.

О завершении спортивной карьеры он объявил в 2012 году. Тогда же ФФУ предложила ему вакантное место главного тренера сборной Украины. Но он отказался и в 2013 году пошел на тренерские курсы, которые закончил в 2015 году.

В феврале 2016 года Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины, в составе которого принимал участие в Евро 2016. В июле 2016 года он стал главным тренером сборной Украины.

Напомним, сын Андрея Шевченко стал футбольной звездой в Англии.

Мы также писали о том сколько заработала сборная Украины на Евро 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Шевченко Футбол
LITE
Полякова пояснила скандальное фото дочки с автоматом: всегда думаю, что делаю
Полякова пояснила скандальное фото дочки с автоматом: всегда думаю, что делаю