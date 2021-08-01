Шевченко покидает пост главного тренера: яркие эмоции во время игр сборной Украины

Андрей Шевченко уходит с должности главного тренера сборной Украины по футболу. Он возглавлял сборную в течение последних пяти лет и всегда очень эмоционально реагировал на игры своих подопечных.

Предлагаем вашему вниманию посмотреть на эмоции Шевченко во время игр наших ребят.

Андрей Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. Под его руководством сборная попала на Евро 2020 и смогла дойти до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.

Эмоции Андрея Шевченко во время игр сборной Украины (видео: YouTube)

Шевченко - один из самых успешных футболистов в истории Украины. Он обладатель "Золотого мяча" 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза - чемпионата Италии.

Украинский спортсмен стал вторым нападающим в истории "Милана" и лучшим бомбардиром в истории миланского дерби. Кроме того, Шевченко 6 раз признавался лучшим футболистом Украины.

О завершении спортивной карьеры он объявил в 2012 году. Тогда же ФФУ предложила ему вакантное место главного тренера сборной Украины. Но он отказался и в 2013 году пошел на тренерские курсы, которые закончил в 2015 году.

В феврале 2016 года Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины, в составе которого принимал участие в Евро 2016. В июле 2016 года он стал главным тренером сборной Украины.