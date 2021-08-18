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Шевченко звернувся до збірної України після призначення нового тренера: "незабутні 5 років життя"

Автор: Роман Мирончук

Андрій Шевченко, який пішов з посади головного тренера збірної України з футболу, звернувся до команди після офіційного призначення нового тренера Олександра Петракова.

Своє звернення він опублікував в Instagram.

"Я хочу висловити величезну подяку кожному футболістові збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи. Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета, і ми разом до неї йшли. Спасибі вам за підтримку", - зазначив він.

Шевченко також додав, що завжди буде підтримувати і вболівати за хлопців. Він побажав команді нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом.

Андрій Шевченко з командою (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Зазначимо, що Петраков готуватиме нашу збірну в статусі виконуючого обов'язки головного тренера.

Олександр Петраков з президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)

Нагадаємо, що стало відомо, хто увійде до тренерського штабу збірної України. За словами Петракова, в тренерський штаб увійдуть:

Андрій Анненков, який зараз працює в "Чорноморці",

В'ячеслав Кернозенко тренуватиме воротарів,

В'ячеслав Ружинцев і Іван Баштовий - тренера з фізичної підготовки,

Олександр Шовковський - тренер.

Ми також писали про те, що відомо про нового головного тренера збірної України Олександра Петракова. Виявляється, що Петраков великий любитель детективів.

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Андрій ШевченкоФутбол