Шевченко звернувся до збірної України після призначення нового тренера: "незабутні 5 років життя"

Андрій Шевченко, який пішов з посади головного тренера збірної України з футболу, звернувся до команди після офіційного призначення нового тренера Олександра Петракова.
Своє звернення він опублікував в Instagram.
"Я хочу висловити величезну подяку кожному футболістові збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи. Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета, і ми разом до неї йшли. Спасибі вам за підтримку", - зазначив він.
Шевченко також додав, що завжди буде підтримувати і вболівати за хлопців. Він побажав команді нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом.
Андрій Шевченко з командою (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Зазначимо, що Петраков готуватиме нашу збірну в статусі виконуючого обов'язки головного тренера.
Олександр Петраков з президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)
Нагадаємо, що стало відомо, хто увійде до тренерського штабу збірної України. За словами Петракова, в тренерський штаб увійдуть:
Андрій Анненков, який зараз працює в "Чорноморці",
В'ячеслав Кернозенко тренуватиме воротарів,
В'ячеслав Ружинцев і Іван Баштовий - тренера з фізичної підготовки,
Олександр Шовковський - тренер.
Ми також писали про те, що відомо про нового головного тренера збірної України Олександра Петракова. Виявляється, що Петраков великий любитель детективів.