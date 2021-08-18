Шевченко звернувся до збірної України після призначення нового тренера: "незабутні 5 років життя"

"Я хочу висловити величезну подяку кожному футболістові збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи. Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета, і ми разом до неї йшли. Спасибі вам за підтримку", - зазначив він.

Шевченко також додав, що завжди буде підтримувати і вболівати за хлопців. Він побажав команді нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом.

Андрій Шевченко з командою (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Зазначимо, що Петраков готуватиме нашу збірну в статусі виконуючого обов'язки головного тренера.

Олександр Петраков з президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелко (facebook.com/andriy.pavelko)