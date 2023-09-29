Щоб підтримати традиції. Як проходять святкові вечері в українських полярників

На антарктичній станції "Академік Вернадський" проходить 28-ма дослідницька експедиція. 14 українців протягом року вивчають Антарктиду, геофізичні та метеорологічні явища. Полярникам доводиться зустрічати свята далеко від дому. Але українських традицій вони дотримуються навіть в Антарктиді.

Про це розповів керівник станції "Академік Вернадський", геофізик та учасник 28-ї дослідницької експедиції Богдан Гаврилюк ексклюзивно для РБК-Україна.

Як підтримують українські традиції в Антарктиді

Полярники символічно відзначають Різдво та Великдень, аби дотриматись традицій.

"Під час війни назвати це якимись святкуваннями не можу. Суто, щоб підтримати традиції. Звісно, ми стараємось бути в цьому плані якби в тонусі. Ми спокійно відзначаємо всі дні народження зимівників - трохи сидимо за столом, спілкуємось, від нашого кухаря обов’язково буде торт", - розповів полярник.

Також він поділився, що кожної суботи у них є більш-менш урочиста вечеря.

"Кухар нам готує страви, картоплю чи якесь м'ясо по особливому рецепту. Ми одягаємося в чисті сорочки, свіжу одежу, щоб бути "схожими" на людей. Це треба, щоб не забувати, що ми теж є джентльменами та іноді просто хочеться переодягатися зі своїх робочих костюмів у звичайну одежу", - додав Гаврилюк.

Запаси їжі на станцію привозять на весь рік

"З продуктів є все необхідне і в достатніх об’ємах, яблука, картопля, макарони, крупи, консерви, заморожене м'ясо, риба, птиця. Їжі вистачає. Харчування нічим не відрізняється від звичайного", - пояснив полярник.

Він наголосив, що усі запаси продуктів привозять одразу на рік. Їх зберігають в окремому технічному приміщенні.

"Наш кухар все грамотно планує, а лікар нам щодня додає вітаміни. Звичайно, що у нас немає свіжих кавунів чи полуниці. Але є заморожені фрукти. Зі свіжих зараз є яблука, які за пів року ще збереглись в непоганому стані. А ще квасимо собі капусту, так вона довше зберігатиметься", - розповів Гаврилюк.