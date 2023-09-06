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Після перемоги – в Антарктиду. Українцям розповіли про подорожі на крижаний континент

Середа 06 вересня 2023 15:34
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Після перемоги – в Антарктиду. Українцям розповіли про подорожі на крижаний континент Фото: Пінгвіни в Антарктиді (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Подорож до Антарктиди – цілком реальна для туристів, які мріють опинитися на краю світу. Українські полярники пропонують помріяти по мандрівку на загадковий крижаний континент після перемоги.

Топ-5 цікавих фактів про антарктичний туризм, які варто знати навіть досвідченим мандрівнкам, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку Національного антарктичного центру.

Туристам дозволяють відвідувати не всі ділянки

За останні роки кількість антарктичних туристів подвоїлася. У сезоні 2022-2023 років в Антарктиді побувало понад 72 тисяч людей. Але для туристів відкриті не всі ділянки Антарктики.

"На жаль, не всі гості континенту дотримуються правил його відвідування та поважають природу. Часто натовпи стоптують рослини, заважають гніздуванню спалахами камер. Тому країни, які є сторонами Договору про Антарктику, періодично визначають найбільш вразливі райони з особливою охороною, куди можна заходити тільки науковцям для досліджень", – розповідають у Національному антарктичному центрі.

Після перемоги – в Антарктиду. Українцям розповіли про подорожі на крижаний континентФото: Краєвид в Антарктиці (facebook.com/AntarcticCenter)

Туристичний сезон – із грудня до лютого

Україна знаходиться у Північній півкулі, а Антарктика – у Південній, тому пори року є протилежними. Антарктична зима триває з червня до серпня, а літо – з грудня до лютого. Антарктичне літо є туристичним сезоном.

Найпопулярніший вид туризму – морські круїзи в районі Антарктичного півострова

"Саме тут розташована наша станція "Академік Вернадський". До пандемії вона була однією з найбільш відвідуваних – за сезон ми приймали до 4 тисяч гостей, переважно іноземців", – розповідають полярники.

Морські круїзи відбуваються на великих суднах або невеликих яхтах. У цьому сезоні захід на станції був дозволений лише для яхт за дозволу бейскомандера.

Після перемоги – в Антарктиду. Українцям розповіли про подорожі на крижаний континентФото: Станція "Академік Вернадський" (facebook.com/AntarcticCenter/Оксана Савенко)

Дістатися до Антарктики з України можна за тиждень

На тривалість мандрівки впливає вид транспорту та правила, пов'язані із пандемією коронавірусу.

"Нині найшвидший маршрут до району Антарктичного півострова такий: наземним транспортом до Польщі, далі літаками до Чилі (порт Пунта-Аренас) або Аргентини (порт Усвая (Ушуайя). Звідти вже морським транспортом треба перетнути штормову протоку Дрейка і вийти до Південних Шетландських островів – це і буде перша наземна точка Антарктики", – пояснюють маршрут фахівці.

Тур до Антарктики обійдеться у 10 тисяч доларів

Подорож до найпівденнішого континенту – недешеве задоволення. Популярність антарктичного туризму зростає. До Міжнародної асоціації антарктичних туристичних операторів входять понад 100 фірм, що мають право організовувати подорожі до Антарктики.

"Через складну логістику, портові збори і підвищені вимоги до безпеки вартість такого туру є чималою і в середньому становить близько 10 тисяч доларів", – зауважують в Національному антарктичному центрі.

Раніше ми повідомляли, які країни Європи були найпопулярнішими серед туристів цього літа.

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