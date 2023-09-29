Чтобы поддержать традицию. Как проходят праздничные ужины у украинских полярников

На антарктической станции "Академик Вернадский" проходит 28 исследовательская экспедиция. 14 украинцев в течение года изучают Антарктиду, геофизические и метеорологические явления. Полярникам приходится встречать праздники вдали от дома. Но украинских традиций они придерживаются даже в Антарктиде.

Как поддерживают украинские традиции в Антарктиде

Полярники символически отмечают Рождество и Пасху, чтобы соблюсти традиции.

"Во время войны назвать это какими-то празднованиями не могу. Сугубо, чтобы поддержать традиции. Конечно, мы стараемся быть в этом плане как бы в тонусе. Мы спокойно отмечаем все дни рождения полярников - немного сидим за столом, общаемся, от нашего повара обязательно будет торт", - рассказал полярник.

Также он поделился, что каждую субботу у них есть более-менее торжественный ужин.

"Повар нам готовит блюда, картофель или какое-то мясо по особенному рецепту. Мы одеваемся в чистые рубашки, свежую одежду, чтобы быть "похожими" на людей. Это нужно, чтобы не забывать, что мы тоже джентльмены и иногда просто хочется переодеваться из своих рабочих костюмов в обычную одежду", - добавил Гаврилюк.

Запасы еды на станцию привозят на весь год

"Из продуктов есть все необходимое и в достаточных объемах, яблоки, картофель, макароны, крупы, консервы, замороженное мясо, рыба, птица. Еды хватает. Питание ничем не отличается от обычного", - пояснил полярник.

Он подчеркнул, что все запасы продуктов привозят сразу на целый год. Их хранят в отдельном техническом помещении.

"Наш повар все грамотно планирует, а врач нам каждый день добавляет витамины. Конечно, у нас нет свежих арбузов или клубники. Но есть замороженные фрукты. Из свежих сейчас есть яблоки, которые за пол года еще сохранились в неплохом состоянии. А еще квасим себе капусту, так она будет дольше храниться", - рассказал Гаврилюк.