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На станції Вернадський назвали перше дитинча тюленя цього року: яке ім'я тварини

Четвер 28 вересня 2023 17:17
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На станції Вернадський назвали перше дитинча тюленя цього року: яке ім'я тварини Фото: Тюленя Ведделла на станції "Вернадського" (facebook.com/AntarcticCenter/Вадим Ткаченко)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські полярники обрали ім'я тюленятка, яке першим народилося цього року в районі станції "Академік Вернадський". Пропозиції присилали читачі у соцмережах.

Переможця визначили таємним голосуванням усієї експедиції, розповідає РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Дитинча вирішили назвати Анвер – від двох слів АНтарктида та ВЕРесень. Це ім'я запропонував підписник в Інстаграмі Назарій.

"Вибір у зимівників був не з легких, адже загалом ми отримали понад 200 коментарів з іменами для малюка. Пропозиції були дуже різні: від Адоніса, бо в перекладі красунчик, до Валерчика на честь нашого "залізного генерала" Залужного", – розповіли працівники станції.

Тож спершу полярники організували ініціативну групу з відбору найцікавіших ідей, а потім визначили переможця шляхом таємного голосування усієї експедиції.

Ім'я схоже на назву великого острова Анверс, розташованого за півсотні кілометрів на північ від "Вернадського". В гарну погоду його добре видно зі станції.

Фото: Перше тюленя на станції в 2023 році (facebook.com/AntarcticCenter/Сергій Глотов)

Перше в цьому році тюленятко Ведделла народилося нещодавно.

"Це тюленя особливо важливе, тому що цього року ми спостерігаємо дуже мало тюлениць в районі наших островів, а репродуктивний сезон тюленів ускладнений через нестачу льоду", – пояснив біолог експедиції Вадим Ткаченко.

Тюлені Ведделла народжують здебільшого на морському льоді, рідше – на суходолі, якщо там є зручний берег без крутих спусків. Цього року протоки між островами в районі "Вернадського" мають або тонкий льодовий покрив, або не замерзли взагалі, що ускладнює тюленицям пошук місць для народження дитинчат.

Раніше українські полярники розповіли про туризм в Антарктиді. За останні роки кількість антарктичних туристів подвоїлася. У сезоні 2022-2023 років в Антарктиді побувало понад 72 тисяч людей.

Втім, туристи в Антарктиці можуть зашкодити екосистемі. Негативний вплив можуть спричинити немісцеві морські види, які можуть прибути разом із численними кораблями, які відвідують регіон.

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