Що зараз в українському TikTok? Топ-5 трендів, які залітають у рекомендації

У травні тренди українського TikTok підкорюють відео на різну тематику. Саме тому блогери-початківці можуть вдало "завіруситися", адже потрапити в рекомендації цілком реально.

Тест на знання англійської

Все дуже просто і смішно. Попросіть друга, маму чи просто знайомого, який не дуже "дружить" з англійською, прочитати популярні назви або цікаві іноземні слова. А ви стійте поруч і намагайтеся не сміятися, при цьому наберіть в рот води. Здавалося б, жарти для дітей, але це дійсно "залітає" в тренди.

Провокації з віком

Один з найпопулярніших "байтів" на коментарі повертається в тренди. Запросіть в кадр людей різного віку та впишіть їхні дати народження - але це не все. Важливо підібрати компанію так, щоб ви аби виглядали як родина, або ж між вами була дивна різниця у віці. Ну а популярні блогери йдуть ще далі й "помиляються" в цифрах, що провокує юзерів ставити ще більше питань.

"Пінаколада"

Так-так, вона стала головним трендом травня. Перекладена пісня Віталія Козловського "залітає" в рекомендації, а сам співак нерідко репостить відео про "Пінаколаду" в своїх соцмережах. А щоб відео точно стало "вірусним", не забувайте про креатив та актуальні жарти.

"Шпіоніро" і не тільки

Навіть якщо вам здається, що всі ці меми вже відходять у минуле, це не так. Створені ШІ кумедні персонажі - один з головних трендів TikTok. Тому вигадуйте відео зі "Шпіоніро голубіро", "Балеріно капучіно" та іншими - вони допоможуть потрапити в рекомендації.

Крінж-пісні

Ви точно чули пісню про Олега чи "тьотю" від Шугара. І якщо спочатку ці треки не дуже активно потрапляли в тренди, то зараз пісні - тренд TikTok. Але звичайних танців чи ліпсінків недостатньо. Вмикайте креатив та створюйте контент так, аби всі ці крінж-пісні звучали органічно та були доречними.