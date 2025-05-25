Что сейчас в украинском TikTok? Топ-5 трендов, которые залетают в рекомендации
В мае тренды украинского TikTok покоряют видео на разную тематику. Именно поэтому начинающие блогеры могут удачно "завируситься", ведь попасть в рекомендации вполне реально.
Что сейчас в трендах TikTok и какие видео залетают в "реки", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Тест на знание английского
Все очень просто и смешно. Попросите друга, маму или просто знакомого, который не очень "дружит" с английским, прочитать популярные названия или интересные иностранные слова. А вы стойте рядом и старайтесь не смеяться, при этом наберите в рот воды. Казалось бы, шутки для детей, но это действительно "залетает" в тренды.
@yanadoga
Закриваємо трендоригинальный звук - Yana Doga
Провокации с возрастом
Один из самых популярных "байтов" на комментарии возвращается в тренды. Пригласите в кадр людей разного возраста и впишите их даты рождения - но это не все. Важно подобрать компанию так, чтобы вы чтобы выглядели как семья, или же между вами была странная разница в возрасте. Ну а популярные блогеры идут еще дальше и "ошибаются" в цифрах, что провоцирует пользователей задавать еще больше вопросов.
@mashukovskiy Latinas #mashukovsky sonido original - cris796
"Пінаколада"
Да-да, она стала главным трендом мая. Переведенная песня Виталия Козловского "залетает" в рекомендации, а сам певец нередко репостит видео с "Піноколадою" в своих соцсетях. А чтобы видео точно стало "вирусным", не забывайте о креативе и актуальных шутках.
@zlata_ognevich Пінаколада @Vitaliy Kozlovskiy #ZlataOgnevich #ВіталійКозловський #Пінаколада #українці #ЗлатаОгнєвіч #музика #пісня #тіктокукраїнською оригінальний звук - TONKO
"Шпиониро" и не только
Даже если вам кажется, что все эти мемы уже уходят в прошлое, это не так. Созданные ИИ забавные персонажи - один из главных трендов TikTok. Поэтому придумывайте видео со "Шпиониро голубиро", "Балерина капучино" и другими - они помогут попасть в рекомендации.
@nika_ignatyuk
оригінальний звук - Karina Varadi
Кринж-песни
Вы точно слышали песню про Олега или "тетю" от Шугара. И если сначала эти треки не очень активно попадали в тренды, то сейчас песни - тренд TikTok. Но обычных танцев или липсинков недостаточно. Включайте креатив и создавайте контент так, чтобы все эти кринж-песни звучали органично и были уместными.
@oleg_shkarpeta
Тьотя хоче дядюТьотя - Шугар
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