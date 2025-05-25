Что сейчас в украинском TikTok? Топ-5 трендов, которые залетают в рекомендации

Тест на знание английского

Все очень просто и смешно. Попросите друга, маму или просто знакомого, который не очень "дружит" с английским, прочитать популярные названия или интересные иностранные слова. А вы стойте рядом и старайтесь не смеяться, при этом наберите в рот воды. Казалось бы, шутки для детей, но это действительно "залетает" в тренды.

Провокации с возрастом

Один из самых популярных "байтов" на комментарии возвращается в тренды. Пригласите в кадр людей разного возраста и впишите их даты рождения - но это не все. Важно подобрать компанию так, чтобы вы чтобы выглядели как семья, или же между вами была странная разница в возрасте. Ну а популярные блогеры идут еще дальше и "ошибаются" в цифрах, что провоцирует пользователей задавать еще больше вопросов.

"Пінаколада"

Да-да, она стала главным трендом мая. Переведенная песня Виталия Козловского "залетает" в рекомендации, а сам певец нередко репостит видео с "Піноколадою" в своих соцсетях. А чтобы видео точно стало "вирусным", не забывайте о креативе и актуальных шутках.

"Шпиониро" и не только

Даже если вам кажется, что все эти мемы уже уходят в прошлое, это не так. Созданные ИИ забавные персонажи - один из главных трендов TikTok. Поэтому придумывайте видео со "Шпиониро голубиро", "Балерина капучино" и другими - они помогут попасть в рекомендации.

Кринж-песни

Вы точно слышали песню про Олега или "тетю" от Шугара. И если сначала эти треки не очень активно попадали в тренды, то сейчас песни - тренд TikTok. Но обычных танцев или липсинков недостаточно. Включайте креатив и создавайте контент так, чтобы все эти кринж-песни звучали органично и были уместными.