Солодкий тренд літа 2025: що таке jam girl-стиль і чому всі про нього говорять
Jam girl - це не просто новий TikTok-тренд, а ціла естетика літа 2025. Вона поєднує сільську романтику, відчуття спокою та... домашнє варення.
Чому всі говорять про jam girl-стиль, як він виглядає і чим відрізняється від схожих модних течій, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Better Homes&Garden.
Що таке jam girl
Тренд jam girl виріс із популярності cottagecore, але набагато солодший і менш "театральний". Це мікс літньої легкості, сільської невимушеності, вінтажних акцентів і трохи дитячої наївності.
У центрі уваги - домашній затишок, ягідні принти, розкльошені сукні, бантики, світлі сорочки, заплетене волосся, в’язані речі, плетені кошики й, звісно ж, банки з варенням як стильовий символ.
Це стиль для тих, хто хоче втекти з міста хоча б подумки: зняти черевики, піти босоніж у сад, зібрати полуницю і слухати The Cranberries на касетнику.
Головні елементи jam girl-стилю
Кольори: рожевий, вишневий, кремовий, бузковий, білий
Тканини: бавовна, льон, вишивка, шитво, гачкування
Принти: ягідні, квіткові, клітинка
Аксесуари: стрічки у волоссі, вишиті серветки, капелюшки, кошики
Настрій: романтичність без пафосу, легка ностальгія, спокій
Чому про jam girl говорять усі
Тренд набрав обертів у TikTok та Instagram ще навесні 2025 року. Відео з хештегом #jamgirl збирають мільйони переглядів. Причина - люди втомилися від візуального шуму і шукають щось емоційно тепле, знайоме, з ностальгійною естетикою. Це також відповідь на цифрову перевантаженість і міське перенасичення - бажання сповільнитися, жити простіше й тепліше.
Jam girl - це не просто модна хвиля, це естетика літа, в якій змішані романтика ягідного збору, простота бабусиної кухні та модна ностальгія за повільнішими часами. У 2025 році ця тенденція стала справжнім культурним явищем - від TikTok до світових зірок. І справа тут не тільки у варенні.
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