Через неї ви досі самі. Що таке теорія "червоної машини" і як вона заважає знайти кохання
Теорія "червоної машини" стає трендом у TikTok. Як вона впливає на те, кого ми обираємо для стосунків і чому заважає знайти справжнє кохання?
Що таке теорія червоної машини і як вона заважає вам побудувати щасливі стосунки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Ви закохуєтесь у тих, хто вам не підходить? Вас тягне до недоступних чи емоційно холодних партнерів? Можливо, у всьому винна "червона машина" - психологічна метафора, що пояснює, чому ми часто обираємо не тих. Ця теорія змусить вас подивитися на особисте життя зовсім по-іншому.
Що таке "червона машина"
Уявіть, що на дорозі стоять дві машини - сіра і яскраво-червона. Сіра - надійна, зручна, без сюрпризів. Червона - голосна, красива, але трохи зламана. Яку ви обираєте?
Більшість обирає червону. Бо вона здається цікавішою. А потім - проблеми, скандали, розбиті серця.
Це і є теорія червоної машини - психологічна концепція про те, що нас тягне до того, що викликає сильні емоції, навіть якщо воно шкідливе.
Звідки з'явилася теорія
Автор терміна - психотерапевт Марк Мейсон, хоча сама ідея базується на глибших основах: теорії прихильності, схемотерапії та патернів із дитинства.
"Ми часто обираємо не того, хто нам підходить, а того, хто нас тригерить. І думаємо, що це пристрасть", - пише Мейсон.
Як це проявляється у житті
- Вас тягне до людей, які емоційно недоступні
- Вам нудно з тими, хто ставиться до вас добре
- Ви застрягаєте у стосунках, де постійно доводиться доводити свою цінність
- Ви плутаєте тривогу з любов'ю
Що каже психологія
Теорія червоної машини тісно пов'язана з дитячими патернами:
якщо у дитинстві любов була умовною - ми й у дорослому віці шукаємо "умовну любов".
"Нас тягне до знайомого болю, бо ми хочемо його переробити. Це не про кохання - це про психічний реванш", - кажуть психологи.
Як зрозуміти, що ви "у червоній машині"
- Вас постійно кидає в емоційні гойдалки
- Ви переживаєте більше тривоги, ніж радості
- Ви часто виправдовуєте партнера
- Ви "живете на надії", а не на фактах
Як вийти з цього патерну
Усвідомити, що стабільність - не нудна, а здорова.
Працювати з психологом над прив’язаністю.
Не бігти за першою іскрою - а дивитись на реальні дії людини.
Навчитись розпізнавати червоні прапори, а не прикрашати їх у рожевий.
Теорія "червоної машини" - це про вибір. Часто ми обираємо драму, бо вона нам знайома. Але доросла любов - це не коли "метелики в животі", а коли "спокій у серці". І сіра машина - не гірша. Вона просто не ламається посеред дороги.
Тест: ви в "червоній машині"?
Відповідайте "так" або "ні" на кожне запитання. Потім читайте результати нижче.
1. Ви часто закохуєтесь у людей, які спочатку здаються ідеальними, а потім зникають або віддаляються?
2. Ви виправдовуєте партнера, навіть якщо його дії вам боляче ранять?
3. Вам було нудно або "занадто спокійно" з тими, хто добре до вас ставився?
4. Ви часто відчуваєте тривогу або невпевненість у стосунках?
5. Ви звикли "боротися" за любов, а не просто приймати її?
6. Вам подобаються сильні емоції на старті - навіть якщо це токсичні гойдалки?
7. Ви мали досвід, коли стабільність сприймали як "недостатню хімію"?
8. Після розриву ви довго і болісно згадували "ідеальні моменти", замість того, щоб усвідомити токсичність зв'язку?
Результати:
1-2 "так" - у вас здорове сприйняття стосунків, але іноді може з'являтись емоційна сліпота. Пильнуйте червоні прапори.
3-5 "так" - ви на межі. У вашому патерні вже є ознаки "червоної машини". Час чесно запитати себе: чому я обираю біль?
6-8 "так" - ви повністю у "червоній машині". Ваша підсвідомість плутає любов і драму. Але це можна змінити. Спершу - усвідомити. Потім - працювати з цим.
Любов не повинна бути боротьбою. Справжні стосунки - це не виживання, а підтримка. Іноді, щоб вийти з "червоної машини", достатньо побачити її номерний знак.
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Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Книга Mark Manson, Psychology Today, The School of Life, purewow.com