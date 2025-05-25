Нова одержимість у TikTok: що таке теорія рожевого кольору і як вона впливає на дівчат

Теорія рожевого кольору у TikTok набирає популярності серед жінок, які після токсичних стосунків повертаються до себе - символічно вдягаючи рожевий одяг.

Чому рожевий колір знову увірвався у тренди та як це пов'язано з психологією, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Теорія рожевого кольору - це тренд у соціальних мережах, зокрема на TikTok, який зараз активно набирає популярність серед молодих дівчат.

Рожевий, колір традиційно асоційований з жіночністю, тепер набуває нових значень, стаючи символом не лише класичної жіночої м'якості, а й сили, свободи та незалежності.

Рожевий - це не колір, це емоційна стратегія

Коли дівчина раптом починає купувати рожеві светри, обирає ніжно-рожеві нігті або фон для телефона, часто це не просто мода. А чіткий знак про її внутрішній стан.

Рожевий символізує м’якість, ніжність і прийняття себе. Для жінок, які пережили токсичні стосунки, повернення до рожевого може бути актом особистісного зцілення.

Зверніть увагу на пару

Як пояснюють блогери у TikTok, якщо дівчина у рожевому поруч з хлопцем - вона знаходиться у гармонійних, здорових та щасливих стосунках. Саме тоді, коли жінку повністю приймає її партнер - у неї з'являється бажання обирати рожевий колір. І це стосується одягу, манікюру, макіяжу, навіть взуття та аксесуарів.

Рожевий - як сигнал

У TikTok зараз набирає обертів тренд - жінки діляться історіями про те, як після розриву з токсичним партнером вони вперше за довгий час вдягли рожеве. Цей жест став для багатьох символом повернення до себе, самоповаги, жіночності та внутрішньої гармонії.

Тренд під назвою "Pink Theory" демонструє психологічний зсув - після звільнення від емоційного тиску жінки дозволяють собі бути собою, без страху здаватися "занадто яскравими" або "занадто дівочими".

Саме рожевий найбільше асоціюється з жіночністю, легкістю та любов'ю. І якщо ви раніше не любили рожевий колір, але вас раптом на нього потягнуло - вітаємо, у вас почався процес так званого зцілення.

Захоплення рожевим кольором може говорити про зцілення (фото: freepik.com)

Міні-тест. Чому тобі зараз хочеться рожевого?

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Обирай ті твердження, які найбільше тобі відгукуються

Останнім часом мені не вистачає тепла і підтримки. Я часто почуваюся перевантаженою й хочеться "сховатися". Помічаю, що мені все частіше хочеться "жіночого" - м'яких текстур, ніжних кольорів, спокою. Відчуваю потребу повернути контроль над власним життям. Мене приваблює все гарне, легке, затишне - навіть якщо це трохи по-дитячому. Є відчуття, що світ надто жорсткий, і хочеться мати свій м’який куточок. Нещодавно відбувся якийсь розрив, стрес чи важлива зміна.

Результати:

1-2 відповіді "так". Ти просто втомлена. Рожевий допомагає психіці відпочити.

3-5 відповідей "так". Твоя потреба в рожевому - це механізм захисту та відновлення. Не ігноруй її.

6-7 відповідей "так". Ти зараз у періоді підвищеної емоційної вразливості. Рожевий - твоя броня. Дай собі дозвіл на ніжність і турботу про себе.