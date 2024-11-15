Що відомо про Артема Котенка, який представить Україну на Дитячому Євробаченні-2024

У суботу, 16 листопада, о 19:00 відбудеться фінал Дитячого Євробачення-2024 , який пройде в Мадриді на арені Caja Mágica. Україну на пісенному конкурсі представить 12-річний Артем Котенко.

Що відомо про Артема Котенка

Артем з Охтирки, Сумської області. Розпочав свою музичну кар'єру у віці трьох років і вже встиг здобути визнання на численних вокальних конкурсах. Його найбільші досягнення включають перемогу на Чорноморських Іграх 2021 у категорії "Молодші хлопці", а також потрапляння до лонглиста Національного відбору на Дитяче Євробачення 2023.

Окрім вокалу, Артем активно займається хореографією, театральним мистецтвом та грає на фортепіано. Його творчі здібності також включають роль ведучого на міських заходах.

Артем Котенко (фото: instagram.com/itsartemkotenko)

"Це неймовірний хлопець. Йому навіть не було трьох років, коли він прийшов співати в ансамбль "Крошки". Це неймовірна дитина з неймовірним голосом, працездатністю і красою голосу і вірою в те, що він гарно співає. Він дуже гарний учень, красивий і уважний хлопчик", - говорила про нього вчителька хлопця, керівниця ансамблю "Крошка" Лариса Крошка.

22 вересня відбувся фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024, в якому 12-річний охтирчанин здобув перемогу.

Всього у фінал потрапили 6 виконавців. Переможця обирали на основі голосування журі та глядачів. Котенко здобув 6 голосів через додаток "Дія" та 5 голосів від журі.

Про що пісня "Дім" Артема

Пісня, з якою Артем виступить на Дитячому Євробаченні-2024, передає ідею дому як джерела сили та тепла. У композиції підкреслюється важливість мати місце, що дарує відчуття затишку і безпеки, що є особливо актуальним для українців, які втратили свої оселі або були змушені залишити їх через війну.

Авторкою композиції стала музична продюсерка національного відбору Світлана Тарабарова.