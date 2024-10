Нацвідбір на Євробачення 2025: 8 артистів, які хочуть взяти участь

СолоХа

Зірка поділилася зі своїми шанувальниками намірами спробувати свої сили на пісенному конкурсі навесні 2024 року, а у вересні офіційно подала заявку.

"Друзі! Сьогодні перший день подання заявок на участь у Національному відборі Євробачення. І я вже подала цю заявку!", - написала вона.

СолоХа зізналася, що разом з командою дуже відповідально підійшли до цього питання. Вони вже створили трек, який має сподобатися глядачам.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Klavdia Petrivna

Блогер-пліткар Богдан Беспалов у вересні почав розповсюджувати чутки, що молода українська співачка Klavdia Petrivna стане учасницею Нацвідбору на Євробачення-2025 і навіть переможе, бо, за його словами, всі шоу будуватимуть навколо неї.

Що ж, так це чи ні, дізнаємося пізніше. Поки співачка ніяк не коментувала цю інформацію.

Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Laud

У травні 2024 року співак LAUD також долучився до дискусій щодо участі у Євробаченні-2025, запитавши своїх шанувальників, чи варто йому знову пробувати свої сили на Нацвідборі.

"Готуватись на Євробачення, чи ще рано?", - звернувся артист до підписників у соцмережах.

Востаннє він виступав на українському відборі у 2021 році, але був дискваліфікований через порушення правил. Раніше LAUD також брав участь - 2018 та 2019 роках.

Laud (фото: instagram.com/laud_vk​​​​​​​)

Артем Пивоваров

Ще до оголошення дат Нацвідбору багато українських музикантів почали натякати на своє бажання взяти участь у конкурсі. Одним із перших був Артем Пивоваров, який у травні 2024 року звернувся до шанувальників із запитанням. "Євро 2025?", - написав він невдовзі після завершення Євробачення у Мальме, Швеція, де Україну представляв дует співачок Jerry Heil та alyona alyona.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Clonnex

Львівський репер Clonnex не залишив поза увагою тему Євробачення, натякнувши у своїх соцмережах, що планує взяти участь у Нацвідборі. Він звернувся до своїх підписників із запитанням: "Who should represent Ukraine at Eurovision 2025?", вказавши на себе. "Ви готові? Дякую всім, хто пройшов цей шлях разом зі мною", - написав Clonnex під відео, яке він опублікував на початку вересня 2024 року.

Clonnex (фото: instagram.com/clonnex​​​​​​​)

oneWITCH

Українська співачка oneWITCH (Вікторія Родько) підтвердила свою підготовку до участі в Нацвідборі на Євробачення-2025. Цю інформацію ексклюзивно оприлюднив "Дім Євробачення". Вікторія, яка раніше була солісткою гурту Oy Sound System, вже намагалася потрапити на конкурс у 2023 році. Тоді гурт зайняв 8-е місце і після цього оголосив про перерву, а Родько вирішила розпочати свій сольний проєкт.

oneWITCH (фото: instagram.com/onewitch__)

MOLODI

У червні 2024 року учасники гурту MOLODI поділилися з ведучими шоу "Weekend Show" на каналі М1 своїми планами щодо участі в Нацвідборі на Євробачення-2025. Музиканти повідомили, що зараз активно працюють над створенням концепту для своєї заявки. Вони також зізналися, що вже робили спроби потрапити на Нацвідбір раніше, але на той момент у них ще не було значущих музичних релізів.

MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official​​​​​​​)

Ziferblat

Гурт Ziferblat став справжнім відкриттям національного відбору на Євробачення 2024 року. Саме їхній пісні "Place I Call Home" журі віддало найбільше голосів. Глядачі поставили Ziferblat на 4 місце. І за сумою балів учасники посіли 2 місце (19 балів).

Після цього, під час одного з інтерв’ю артистів, у них поцікавилися, чи готові вони знову поборотися за шанс представляти Україну на престижному конкурсі. На що хлопці відповіли, що подаватимуть заявку і братимуть участь знову, щоб цього разу опинитися на першій сходинці.

Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band​​​​​​​)