Як зараз виглядає Анастасія Димид, яка виступала на Дитячому Євробаченні 2023 з піснею "Квітка"
22 вересня стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні. Переможця вітала й Анастасія Димид - співачка, яка виступала від нашої країни минулого року й підкорила всіх піснею "Квітка".
Як зараз виглядає Димид, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Де зараз Анастасія Димид
Співачка з Івано-Франківщини представляла Україну на Дитячому Євробаченні, коли їй було усього 9 років. Анастасія впевнено трималася на сцені, щиро посміхалася та принесла нашій країні четверте місце.
І цього року вона завітала на фінал Національного відбору, де виступила з піснею "Квітка", а потім передала кубок переможця Артему Котенку.
Нині Анастасія продовжує виступати. Вона записує нові пісні й активно розвиває кар'єру. За рік співачка помітно подорослішала, але при цьому залишається такою ж щирою й веселою.
Анастасія Димид зараз (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)
Дівчинка активно веде соцмережі. Вона часто записує нові відео та ділиться своїми фото. А в коментарях дитина отримує чимало слів підтримки.
Співачка за рік після Нацвідбору на Дитяче Євробачення (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)
Як Димид виступала на конкурсі
Співачка представляла на Дитячому Євробаченні яскравий номер. Вона підкорила глядачів запальним треком й щирою посмішкою.
Артистка займається співом майже все своє життя. Дівчинка гралася з дитячим мікрофоном та вже наспівувала мелодії ще тоді, коли лише навчилася ходити, дуже маленькою.
Вже у шість років Анастасія пішла до музичної школи. Співачка вчиться грати на фортепіано й не забуває про вокал.
Анастасія Димид до участі в Дитячому Євробаченні (фото: instagram.com/nastia_kvitka_official)
До слова, раніше ми розповідали, що Анна Кошмал вдруге вагітна.
Окрім цього, нещодавно учасниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення зробила скандальну заяву про конкурс.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Instagram Димид.