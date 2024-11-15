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Дитяче Євробачення 2024: де дивитися та як голосувати за Україну

П'ятниця 15 листопада 2024 15:40
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Дитяче Євробачення 2024: де дивитися та як голосувати за Україну Дитяче Євробачення 2024 (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У суботу, 16 листопада листопада, о 19:00 відбудеться фінал Дитячого Євробачення 2024. Україну представляє 12-річний Артем Котенко з міста Охтирка Сумської області. В Мадриді на арені Caja Mágica він виступить під номером 14 з піснею Hear Me Now (Дім), яку йому написала музична продюсерка конкурсу Світлана Тарабарова.

Де дивитися та як голосувати за Україну - розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне.

Де дивитися

Суспільне Мовлення покаже фінал конкурсу на телеканалі та платформі Суспільне Культура, а також на офіційному сайті Дитячого Євробачення і Facebook-сторінці Євробачення Україна. Початок ефіру запланований на 19:00.

Коментувати фінал буде Тімур Мірошниченко - постійний ведучий і голос Євробачення в Україні.

Як голосувати за Україну

На Дитячому Євробаченні є можливість голосувати за представника своєї країни. Глядацьке голосування проходитиме онлайн у два етапи. Незалежно від того, де ви знаходитесь - в Україні чи за її межами, голосування розпочнеться о 22:00 у п’ятницю, 15 листопада.

Підтримати представника України, Артема Котенка, можна через офіційний сайт конкурсу JESC.TV.

Дитяче Євробачення 2024: де дивитися та як голосувати за Україну

Де дивитися фінал Дитячого Євробачення- 2024 і як голосувати (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Перед стартом шоу в суботу, 16 листопада, голосування буде тимчасово призупинене.

Після виступів усіх 17 учасників воно знову відкриється приблизно на 15 хвилин.

Дитяче Євробачення 2024: де дивитися та як голосувати за Україну

Де дивитися фінал Дитячого Євробачення- 2024 і як голосувати (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Переможець Дитячого Євробачення 2024 визначиться за підсумками глядацького голосування (50%) і оцінок журі з країн-учасниць (50%).

Зазначимо, що гаслом і темою конкурсу цього року було обрано фразу Let's Bloom ("Нумо цвісти").

Раніше ми розповідали про 8 артистів, які хочуть взяти участь у Націвідборі на Євробачення 2024.

Також писали, що організатори Євробачення оголосили нові правила конкурсу.

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