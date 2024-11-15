Что известно об Артеме Котенко, который представит Украину на Детском Евровидении-2024

В субботу, 16 ноября, в 19.00 состоится финал Детского Евровидения-2024 , который пройдет в Мадриде на арене Caja Mágica.

Что известно об Артеме Котенко

Артем из Ахтырки, Сумской области. Начал свою музыкальную карьеру в возрасте трех лет и уже успел получить признание на многочисленных вокальных конкурсах. Его самые большие достижения включают победу на Черноморских Играх 2021 в категории "Молодші хлопці", а также попадание в лонглист Национального отбора на Детское Евровидение 2023.

Кроме вокала, Артем активно занимается хореографией, театральным искусством и играет на фортепиано. Его творческие способности также включают роль ведущего на городских мероприятиях.

Артем Котенко (фото: instagram.com/itsartemkotenko)

"Это невероятный парень. Ему даже не было трех лет, когда он пришел петь в ансамбль "Крошки". Это невероятный ребенок с невероятным голосом, работоспособностью и красотой голоса и верой в то, что он хорошо поет. Он очень хороший ученик, красивый и внимательный мальчик", - говорила о нем учительница парня, руководитель ансамбля "Крошка“ Лариса Крошка.

22 сентября состоялся финал Нацотбора на Детское Евровидение-2024, в котором 12-летний ахтырчанин одержал победу.

Всего в финал попали 6 исполнителей. Победителя выбирали на основе голосования жюри и зрителей. Котенко получил 6 голосов через приложение "Дія" и 5 голосов от жюри.

О чем песня "Дом" Артема

Песня, с которой Артем выступит на Детском Евровидении-2024, передает идею дома как источника силы и тепла. В композиции подчеркивается важность иметь место, которое дарит ощущение уюта и безопасности, что особенно актуально для украинцев, которые потеряли свои дома или были вынуждены оставить их из-за войны.

Автором композиции стала музыкальный продюсер национального отбора Светлана Тарабарова.