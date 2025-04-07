Що не варто казати у відповідь на "дякую": фраза, яку час викинути з лексикону

Більшість із нас автоматично відповідає на "дякую" фразою "нема за що". Проте мовознавці та психологи попереджають: така відповідь - це більше, ніж просто формальність. Чому не варто її вживати у спілкуванні?

Яке значення має відповідь "нема за що", чому не варто так відповідати й чим можна її замінити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому "нема за що" - не найкраща відповідь

Фраза "нема за що" здається ввічливою, але насправді:

Знецінює допомогу або вчинок. Людина дякує, бо для неї це щось означає. А ти кажеш, що це - дрібниця.

Розриває емоційний зв'язок. Замість того щоб продовжити діалог, ця фраза його закінчує.

Несе відтінок радянської шаблонності. Це фраза-автомат, без душі. Словесна "відписка".

Натякає, що вдячність недоречна. Мовляв, не варто дякувати за щось таке просте. Але хто визначає, що "просто"?

Що казати натомість: практичні фрази

Замість холодного "нема за що" краще використати живу, теплу фразу:

Будь ласка - класика, яка працює завжди

Радий був допомогти - звучить щиро й людяно

На здоров'я - доброзичливо й по-домашньому

Звертайся ще - відкриває двері до подальшого спілкування

Мені було приємно це зробити - додає емоції й взаємності

Ці відповіді підтверджують твою причетність, залишають контакт відкритим і посилюють взаємну повагу.

Що кажуть фахівці

Лінгвісти наголошують, що мова формує ставлення. Відповідь на вдячність - це не просто ритуал, а спосіб підтримати людяність у повсякденному спілкуванні.

Психологи додають, що емоційна взаємність у дрібницях зміцнює довіру між людьми. Фраза "нема за що" на перший погляд, виглядає ввічливою, але може неусвідомлено знижувати власну значущість. Тому варто відповідати так, щоб не закрити, а підтримати зв’язок.