Що не варто казати у відповідь на "дякую": фраза, яку час викинути з лексикону
Більшість із нас автоматично відповідає на "дякую" фразою "нема за що". Проте мовознавці та психологи попереджають: така відповідь - це більше, ніж просто формальність. Чому не варто її вживати у спілкуванні?
Яке значення має відповідь "нема за що", чому не варто так відповідати й чим можна її замінити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Чому "нема за що" - не найкраща відповідь
Фраза "нема за що" здається ввічливою, але насправді:
Знецінює допомогу або вчинок. Людина дякує, бо для неї це щось означає. А ти кажеш, що це - дрібниця.
Розриває емоційний зв'язок. Замість того щоб продовжити діалог, ця фраза його закінчує.
Несе відтінок радянської шаблонності. Це фраза-автомат, без душі. Словесна "відписка".
Натякає, що вдячність недоречна. Мовляв, не варто дякувати за щось таке просте. Але хто визначає, що "просто"?
Що казати натомість: практичні фрази
Замість холодного "нема за що" краще використати живу, теплу фразу:
Будь ласка - класика, яка працює завжди
Радий був допомогти - звучить щиро й людяно
На здоров'я - доброзичливо й по-домашньому
Звертайся ще - відкриває двері до подальшого спілкування
Мені було приємно це зробити - додає емоції й взаємності
Ці відповіді підтверджують твою причетність, залишають контакт відкритим і посилюють взаємну повагу.
Що кажуть фахівці
Лінгвісти наголошують, що мова формує ставлення. Відповідь на вдячність - це не просто ритуал, а спосіб підтримати людяність у повсякденному спілкуванні.
Психологи додають, що емоційна взаємність у дрібницях зміцнює довіру між людьми. Фраза "нема за що" на перший погляд, виглядає ввічливою, але може неусвідомлено знижувати власну значущість. Тому варто відповідати так, щоб не закрити, а підтримати зв’язок.
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Під час написання матеріалу використані джерела: movnyjstandart.in.ua, Довідник сучасного мовлення, Онлайн довідник з української мови.