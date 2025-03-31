Мантелепа, теренкур та мандрьоха: 5 цікавих українських слів, які точно вас здивують!

В українській мові є безліч слів, що вражають своєю оригінальністю та колоритом. Але існують слова, які вживаються у розмовній мові або в окремих регіонах України, значення яких ми не знаємо і навіть не можемо вгадати.

Які 5 українських слів ви могли не знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи.

Ці слова неможливо знайти в жодному підручнику української мови, але їхні значення точно варто знати. Ось 5 слів, які вражають своєю оригінальністю та відображають багатство нашої мови:

Мантелепа - це не просто смішне слово, а термін для людини, що має неохайний вигляд або часто ходить у брудному одязі. Крім того, мантелепою можуть називати незграбу, яка навіть на рівній підлозі зуміє впасти. Часто це слово можна почути на Волині.

Шпакуватий - це описує людину, у якої з'явилася сивина. Також цей термін вживається щодо коней, що мають темно-сірий або попелястий окрас.

Теренкур - не має нічого спільного з рослиною терен. Це спеціально розроблені маршрути для лікувальної ходьби, які враховують відстань, час і кути підйому. Вони стали важливою частиною санаторно-курортного лікування.

Мандрьоха - синонім волоцюги або людини, що постійно блукає. Іноді це слово вживається і для опису розпусної жінки.

Ґанж - термін, що вживають на Поділлі для позначення дефекту або вади. Наприклад: "Ця тварина без жодного ґанжу" - так кажуть, коли описують особину без вад чи недоліків.

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