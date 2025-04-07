Что не стоит говорить в ответ на "дякую": фраза, которую пора выбросить из лексикона

Большинство из нас автоматически отвечает на "дякую" фразой "нема за що". Однако языковеды и психологи предупреждают: такой ответ - это больше, чем просто формальность. Почему не стоит его употреблять в общении?

Какое значение имеет ответ "нема за що", почему не стоит так отвечать и чем можно его заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему "нема за що" - не лучший ответ

Фраза "нема за що" кажется вежливой, но на самом деле:

Обесценивает помощь или поступок. Человек благодарит, потому что для него это что-то значит. А ты говоришь, что это - мелочь.

Разрывает эмоциональную связь. Вместо того чтобы продолжить диалог, эта фраза его заканчивает.

Несет оттенок советской шаблонности. Это фраза-автомат, без души. Словесная "отписка".

Намекает, что благодарность неуместна. Мол, не стоит благодарить за что-то такое простое. Но кто определяет, что "просто"?

Что говорить взамен: практические фразы

Вместо холодного "нема за що" лучше использовать живую, теплую фразу:

Будь ласка - классика, которая работает всегда

Радий був допомогти - звучит искренне и человечно

На здоров'я - доброжелательно и по-домашнему

Звертайся ще - открывает двери к дальнейшему общению

Мені було приємно це зробити - добавляет эмоции и взаимности

Эти ответы подтверждают твою причастность, оставляют контакт открытым и усиливают взаимное уважение.

Что говорят специалисты

Лингвисты отмечают, что язык формирует отношение. Ответ на благодарность - это не просто ритуал, а способ поддержать человечность в повседневном общении.

Психологи добавляют, что эмоциональная взаимность в мелочах укрепляет доверие между людьми. Фраза "нема за що" на первый взгляд, выглядит вежливой, но может неосознанно снижать собственную значимость. Поэтому стоит отвечать так, чтобы не закрыть, а поддержать связь.