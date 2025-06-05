Що треба знати про Ломаченка, який завершив кар'єру: ТрО, скандали і московські батюшки

Служба в ТрО і мовчання про війну

Ще до початку повномасштабної війни РФ проти України боксер робив провокаційні заяви. Він казав, що "люди згори" не можуть домовитися. Також Ломаченко відзначався словами про те, що українці, білоруси та росіяни - "один народ".

На початку повномасштабного вторгнення Ломаченко приєднався до територіальної оборони в Білгороді-Дністровському, про що повідомляв мер міста Володимир Гражан. Однак він не робив чітких заяв проти агресії РФ й не засудив дії Путіна.

Що Ломаченко казав про війну (фото: Getty Images)

Реєстр держзрадників та слова про нацизм

У 2023 році Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Він публікував відео, в якому показали стан Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни та її ж стан під керівництвом УПЦ МП.

Після чого його внесли до Реєстру державних зрадників. Втім, це не зупинило боксера. Він продовжив публікувати скандальні дописи та закликати фанів молитися, адже "лише Бог", як вважає Василь, може зупинити війну.

"Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Instagram відео проповіді митрополита Лонгина, архієрея УПЦ Московського патріархату", - йшлося в поясненні рішення щодо внесення боксера в Реєстр.

Заяви Ломаченко про МП (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Зв'язки з УПЦ МП

Ломаченко активно демонстрував підтримку УПЦ МП. Зокрема, у 2023 році він зустрічався з митрополитом Лонгином, якому СБУ висунула підозру через антиукраїнські висловлювання. Це провокувало нову хвилю критики, адже спортсмен відкрито підтримував релігійну структуру, що асоціюється з проросійськими поглядами.

Василь регулярно "постить" щось на підтримку МП, але українці не бачать всі його публікації. Вся річ у тому, що сторінку Ломаченко в Insagram "банять" для юзерів з нашої країни, як і профілі багатьох російських артистів та зрадників. Втім, в нього ще є сторінка на Facebook.

А зовсім нещодавно боксер знов підтримав священника, який називав ПЦУ "церквою антихриста".

"Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, і переслідуватимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я через Мене. Радійте й веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах; так ж бо гнали й пророків, що були перед вами. Мир усім", - писав Василь під архівним фото з Лонгином.

Спортсмен був дворазовим олімпійським чемпіоном і володарем чемпіонських титулів у трьох вагових категоріях. Його поєдинки збирали мільйони глядачів по всьому світу, а стиль боксу вважався еталонним. Але скандальні заяви та неоднозначна позиція, яка досі викликає чимало питань у вболівальників з України, не дозволили йому зберегти репутацію незаплямованою.