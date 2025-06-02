Топ-боксер розкрив гонорари за спаринги з Кличком, Усиком і Ф’юрі: українці - найщедріші

Британець Дейв Аллен, який входив у топ-35 кращих важковаговиків світу за версією BoxRec, розповів, скільки йому платили за спаринги Володимир Кличко, Олександр Усик, Тайсон Ф’юрі і Ентоні Джошуа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю спортсмена сайту talkSPORT.com .

Дейв Аллен розповів про гонорари від українців і британців

Дейв Аллен, відомий під прізвиськом "The White Rhino" (Білий носоріг), зіграв неоціненну роль як спаринг-партнер для найвідоміших зірок боксу.

На початку своєї важкої кар’єри він виходив у ринг з одними з найкращих супертяжів свого покоління, зокрема з Усиком, Кличком, Ф’юрі та Джошуа.

Попри те, що більшість із згаданих зірок заробляли мільйони за бої, до яких Аллен допомагав їм готуватися, сам британець отримував набагато менше за свою важливу участь.

У деяких випадках він заробляв непогану суму в кілька тисяч фунтів, але іноді повертався додому взагалі без грошей.

Дейв Аллен (фото: instagram.com/whiterhino_21)

Найщедріші - українці

"Найбільше я заробив під час спарингів з Кличком. Я збрехав про свій зріст, збрехав про вагу й про свою фізичну форму, аби потрапити в той табір. Я був там недовго, але він виявився чудовою людиною. Кличко мав десять спаринг-партнерів, він був абсолютним професіоналом", - сказав Аллен.

За словами боксера, він заробляв 1500 фунтів на тиждень, боксуючи з українцем. При цьому всі спаринг-партнери Кличка отримували однакові гроші.

"Він витрачав майже 100 тисяч на спаринг-партнерів! Ми спарингували жорстко, ніхто нікого не щадив. Але за такі гроші… Я не скаржився", - говорить Аллен.

Усик, розповідає Дейв, теж добре платив. Щоправда, дещо менше, ніж його земляк - 2000 фунтів за два тижні у таборі.

Британці більш скупі

"Тайсон іноді давав мені кілька фунтів, але він завжди був дуже добрим до мене. Ми товаришували. Я завжди проводив перші кілька раундів, він входив у ритм, а потім бив когось іншого після мене", - каже Аллен.

Боксер пригадав цікаву історію, як спарингував з Ф'юрі в залі Ріккі Гаттона перед його боями з албанцем Сефером Сефері та італійцем Франческо П'янетою.

"Поруч був KFC, і він давав мені гроші на пальне, сотню за спаринг і ще 20 фунтів, які я одразу витратив на смажену курку", - з усмішкою розповів Аллен.

А от за спаринги з Ей Джеєм Дейв взагалі не отримував грошей. Спочатку через те, що обидва боксери були в аматорах. Але надалі ситуація не змінилася.

"Я спарингував з ним й протягом його перших трьох років у професіоналах. Тоді, мабуть, я мав би отримувати гроші… Але ми були типу друзями", - додав британець.

Таким чином, оплата за спаринги для Аллена виглядає так:

Володимир Кличко - 1500 фунтів на тиждень

Олександр Усик - 1000 фунтів на тиждень

Тайсон Ф’юрі - 120 фунтів за сесію

Ентоні Джошуа - 0 фунтів

Додамо, що спаринги - найкращий спосіб відточити навички боксера, але саме під час них завдається найбільше шкоди. Перед боєм на 12 раундів спортсмени проходять сотні раундів за зачиненими дверима. Деякі спаринги бувають жорсткішими за самі бої.

Аллен добре знайомий із цією реальністю: у 2020 році він навіть на деякий завершив кар’єру після того, як Усик у тренувальному таборі в Україні нокаутував його.

"Чесно кажучи, коли я спарингував з Усиком, він просто вирубив мене. Я не впав, я завершив раунд. Але пам’ятаю тільки його удар. Наступне, що пам’ятаю: я стою за межами рингу, пакую сумку. У мене був струс мозку", - каже він.

"Це стало останньою краплею. Я не ідіот і знаю, коли час зупинятись. Так, можна було заробити багато грошей, але якою ціною? Отримати травму - це одне, а бути приниженим - зовсім інше", - резюмував Аллен.

Зазначимо, що після "завершення кар'єри" він все ж повернувся у ринг і навіть виграв бій-реванш у Джонні Фішера. Сьогодні "Білий носоріг" вважається "народним улюбленцем" у Британії завдяки своїй щирості, почуттю гумору та характеру.

Дейв Аллен (фото: instagram.com/whiterhino_21)