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Ним займається СБУ. Ломаченко підтримав священника, який називав ПЦУ "церквою антихриста"

Середа 28 травня 2025 07:30
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Ним займається СБУ. Ломаченко підтримав священника, який називав ПЦУ "церквою антихриста" Василь Ломаченко (фото: facebook.com/VasylLomachenko)
Автор: Дмитро Войналович

Український боксер Василь Ломаченко, який нещодавно втретє став батьком, і неодноразово ставав героєм публічних суперечок через свою прихильність до УПЦ МП, знову опинився у центрі уваги. Цього разу спортсмен опублікував фото зі скандальним митрополитом Лонгином (в миру - Михайло Жар), якому раніше було вручено підозру від Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Ломаченка в його Facebook-акаунті.

Ломаченко зустрівся з попом, якому висунули підозру

Світлину з зустрічі 37-річний Ломаченко підписав біблійним цитуванням російською мовою.

"Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, і переслідуватимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я через Мене. Радійте й веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах; так ж бо гнали й пророків, що були перед вами. Мир усім", - написав Василь.Ним займається СБУ. Ломаченко підтримав священника, який називав ПЦУ &quot;церквою антихриста&quot;Василь Ломаченко і Лонгин (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Зазначимо, що фото з Лонгином - не свіже. Схоже, зустріч боксера зі священнослужителем відбулася ще у 2023 році.

Ним займається СБУ. Ломаченко підтримав священника, який називав ПЦУ &quot;церквою антихриста&quot;Василь Ломаченко і Лонгин у 2023 році (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Реакція соцмереж на світлину Ломаченка з Лонгином

Цей публічний жест спортсмена викликав хвилю обговорень у соцмережах, адже екс-настоятель Свято-Вознесенського Банченського чоловічого монастиря - фігура більш ніж контроверсійна.


Лонгин став намісником монастиря у 2008 році. І навіть був відзначений званням Героя України за усиновлення понад 400 сиріт. У 2022 році він називав предстоятеля Російської православної церкви Кирила "безбожником" за те, що той "благословив кровопролиття і вбивство українських священників".

Однак у 2023 році Жар отримав офіційну підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України).

Зокрема, під час своїх літургій він неодноразово називав Православну церкву України “сатанинською” та “церквою антихриста”.

Крім того, у "Патріаршому календарі" РПЦ на 2025 рік серед ієрархів російської православної церкви числиться зокрема й Лонгин.Ним займається СБУ. Ломаченко підтримав священника, який називав ПЦУ &quot;церквою антихриста&quot;УПЦ (МП) не засудила РПЦ за календар з українськими священиками

Тому й не дивно, що більшість українців не підтримали такий вчинок боксера.

  • У Васі поїхав дах, хоча ніби хороший захист був, не часто прилітало...
  • Вася просто конкретно попав під вплив цих ФСБшних чортів...
  • Якщо тебе хтось і гонить, то не за Імʼя Ісуса Христа, а за вірність московській церкві, а це не одне і теж! А пророків гнали і вбивали за істину, яку вони не боялися говорити навіть царям, причому, знаючи на перед, що за це їх в кращому випадку вкинуть до вʼязниці, а в гіршому - відрубають голову чи згадують левам.
  • Пророків гнали за Христа, а вас за те, що ви путінська вата.
  • Трактувати слова Ісуса... Як вигідно! Це too much, звісно.
  • Вася, в Україні війна! Підтримай український народ і народ підтримає тебе! Надіюсь, ти здобудеш знову колишню славу.

Хто такий Василь Ломаченко

Ломаченко - один із найтитулованіших боксерів в історії України. Олімпійський чемпіон Пекіна (2008) і Лондона (2012), екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях серед професіоналів. Але він прославився не лише технікою у рингу, але й публічними висловлюваннями поза ним.

Так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ломаченко уникнув заяв про агресію РФ, однак регулярно демонстрував підтримку священнослужителям УПЦ МП, що викликає критику як з боку українського суспільства.

З 2022 року боксер неодноразово публікував фото з представниками так званого "московського патріархату", а у своїх відео і дописах просував проросійську релігійну риторику, яка суперечить позиції більшості українських вірян та державної політики у сфері безпеки. Зокрема за це він був внесений до реєстру держзрадників.

Крім того, у березні 2023 року Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною.

У контексті війни з Росією підтримка Ломаченком релігійних діячів, яких СБУ підозрює у співпраці з країною-агресором, викликає все більше запитань: чи може публічна особа залишатися осторонь, коли йдеться про загрозу національній єдності?

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Василь Ломаченко УПЦ МП Бокс
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