Що станеться з вашим тілом, якщо тренуватися щодня? Відповідь вас здивує!

Регулярні фізичні вправи необхідні для підтримки хорошого фізичного та психічного здоров’я. Але чи корисно навантажувати себе щодня?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Чи корисно тренуватися щодня

Щоденні тренування без належного відпочинку можуть мати серйозні негативні наслідки для організму.

Хронічна втома

Одним із найпоширеніших наслідків перенапруги є хронічна втома. При щоденних інтенсивних тренуваннях організм не має достатньо часу для відновлення, що може призвести до постійного відчуття втоми та браку енергії. Ця втома може вплинути не тільки на фізичну працездатність, але й на концентрацію та настрій.

Травми

Тренування без відпочинку підвищує ризик повторюваних травм, таких як тендиніт, розтягнення або стресові переломи. Ці травми виникають, коли м’язи, сухожилля та суглоби піддаються постійному стресу без достатнього часу для загоєння. Відсутність варіацій у розпорядках також може сприяти цій проблемі.

Психологічні проблеми

Перенапруження впливає не тільки на тіло, а й на розум. Щоденне тренування може призвести до занепокоєння та стресу, пов’язаного з продуктивністю та необхідністю дотримуватися суворого режиму. Це може призвести до нездорових стосунків із фізичними вправами, де вони більше схожі на обов’язок, ніж на приємне заняття.

Порушення сну

Надмірні фізичні навантаження також можуть погіршити якість сну. Хоча регулярні фізичні вправи зазвичай покращують сон, інтенсивні щоденні тренування можуть призвести до безсоння або збоїв у циклі сну через підвищення кортизолу (гормону стресу) і накопичену втому.

Вас може зацікавити